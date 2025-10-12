紀培慧耗時5年升格導演 不請教未婚夫：他太直男啦

《人魚漢斯》導演紀培慧。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕演員紀培慧日前透露被求婚成功，昨天（11日）她以動畫片導演身分帶來耗時5年的作品《人魚漢斯》現身高雄電影節，透露未婚夫陳亨利（Henry）給了她很多鼓勵加油，只是她虧對方太直男，沒有一直請教他劇情。

《人魚漢斯》由黃詩柔與紀培慧共同執導，靈感源於一段關於「自我認同」與「身體界線」的真實故事，結合安徒生《美人魚》童話，化為一部奇幻又深刻的動畫短片。黃詩柔表示，最初聽到故事原型時十分震撼，「從未想過可以用這樣的方式重構童話。我們花很多討論，有些性徵要如何不裸露又舒適，在大家能接受的範圍呈現，最後融入了大自然的象徵與元素。」

《人魚漢斯》導演紀培慧（左起）、黃詩柔。（高雄電影節提供）

紀培慧透露，創作靈感是來自一位朋友的人生經歷，「他沒有做完全的性別切除手術，想要保留性徵，不過有些朋友認為他不夠勇敢，但我認為很悲傷，因為我覺得大家有資格去決定他想要成為什麼樣子。」之後她做了一場夢，夢見自己成為有雙腿卻痛苦的人魚，醒來便記下故事，並透過社群媒體認識黃詩柔，展開合作。兩人笑稱是「網友變拍檔」，在創作過程中默契十足。紀培慧坦言有想過將故事拍成真人版，但認為「動畫保留了夢幻的詩意」，更能表達內在情感。

《看現場》由導演臧晟傑執導，周健瑜主演，講述一名大學生與菲律賓籍移工之間發生的衝突與情感交流。周健瑜回憶，初拿劇本時最擔心英文程度不夠，「幸好導演說不用太好，一般大學生程度就行。」他笑說，與菲律賓女主角對戲時，語言不通反而成為意外的表演亮點，「常常聽不懂對方講什麼，只能比手畫腳，但那種從不理解到理解的過程，讓戲更真實也更有趣。」

導演臧晟傑透露，劇組在高雄楠梓加工廠外的菲律賓小吃攤取景，還邀請當地小吃攤老闆客串演出，「他是菲律賓人，但台語講得非常好，來台灣多年，表演自然又有生活感。」片中多場情緒激烈的爭吵戲，也讓拍攝現場充滿真實張力。臧晟傑說，為了找到合適的菲律賓演員，劇組特地赴當地試鏡，最終確定女主角人選，「語言與文化的差異，反而讓片中的互動更真誠，也呈現出移工與在地年輕人之間真實又細膩的交流。」

《耳鳴》靈感源自導演黃洛瑤的親身經驗。她回憶在美國念書期間，疫情期間長時間獨處，竟開始聽到高頻聲音，「鄰居都說沒聽到，但我很確定那聲音存在，也許是因為我太久沒有跟外界接觸，於是開始思考怎麼把這種孤獨與焦慮的狀態轉化為創作。」黃洛瑤表示，拍片過程中，她希望捕捉人在體制與壓抑之下崩潰的瞬間，「我很常觀察人在正式場合裡的壓抑與爆發。」她笑說，選角時「一直浮現鄧筠熹的臉」，甚至在高雄場刊時看見對方的巨幅看板，覺得命中註定，「他外表安靜，但外表底下有瘋狂的一面，覺得夠怪，就想找他來聊聊」。

飾演女主角的鄧筠熹也承認自己是「高敏人」：「真的靜下心來聽，連空調聲都可以清楚聽到。」她坦言拍攝期間確實變得神經緊繃，「我在飯店裡會被冷氣、水管聲吵醒，半夜跳起來，我分不清聲音是真是假，還夢到有一群男人闖進我房間，壓著我之類的，隔天拍戲整個失神，導演竟然還說我的狀態太完美，完全符合角色。」

《假人的嘆息》偉莉莎（左起） 、許乃涵、導演陳珮盈。（高雄電影節提供）

《假人的嘆息》由導演陳珮盈執導，演員許乃涵與偉莉莎主演，以女性創傷與修復為題，透過象徵性手法描繪被壓抑的身體與靈魂。導演表示，故事圍繞一名曾遭受性暴力的女性，透過與假人的互動「擁抱受過傷的自己」，她形容自己的解讀：「現代的假人是一種被禁錮的靈魂，麗莎是主角的過去，而乃涵則是她的現在，其實三者是同一個人。」

許乃涵笑說：「導演一開始講得跟我理解不一樣！」她原以為角色單純是「修補假人」的行動者，後來才發現修補的也是內心，陳珮盈分享，「乃涵拍到崩潰那場戲，把顏料抹在臉上的瞬間，我當下就定了，她跟假人就是同一個人。」飾演另一位主角的偉莉莎則回憶：「我演的是一個被侵害過的女孩，遇到修復師後產生情感，一起逃跑。」她坦言，雖然角色涉及性與創傷，但拍攝現場相當安全，「拍之前都會討論服裝和動作，導演也一直確認我是否舒服。」

《內惟有個凱》導演廖敬堯（左）、徐蘊康。（高雄電影節提供）

《內惟有個凱》由導演廖敬堯、徐蘊康執導，拍攝地點選在高雄自強新村，故事聚焦徐蘊康父親徐凱在老屋裡70多年的生活，以及他如何在面對家庭變故與天災困境時守護家園。徐蘊康分享：「這棟房子從日本時代留下來，經歷過多次整修，如今漏水嚴重，去年颱風來襲，每個房間都在接水。這部片很重要的動作就是『修補』，它代表了很多意義，象徵爸爸透過修補，維護家庭的狀況」。廖敬堯補充，雖然徐凱常常嘴上說拒拍，但行動上仍接納拍攝，「看到徐爸時，他又很自然，讓我放機器，我想這是父母特有的心情，嘴上說不要，但內心接納」。

