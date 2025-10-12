周杰倫「嘉年華」歷時6年不捨落幕 立刻宣布好消息

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫「嘉年華」巡迴演唱會，歷時6年昨（11日）晚正式落幕，不僅歌迷不捨，他自己也忍不住落淚，但創作力豐沛的周董不會讓歌迷失望，立刻宣布好消息。

周杰倫完成「嘉年華」巡演，宣布明年將展開新的演唱會。（杰威爾提供）

「嘉年華」巡演從2019年10月17日從上海起跑，直到昨晚同樣在上海畫下句點，總共唱了110場，其中包括去年12月初周董首登台北大巨蛋的演出，場場都造成轟動，雖然「嘉年華」結束了，但杰威爾音樂立刻宣佈，周董全新一套的演唱會將在明年展開，而出道25週年的周董創作力驚人，擁有豐富的音樂曲庫，因此全新一套的演唱會將依據每個城市的特色，將有「專屬的演唱會名稱」，台灣粉絲最期盼周董再登大巨蛋開唱，新巡演是否會加入台灣場次，詢問杰威爾，稍晚將做出回應。

周杰倫明年的新巡演，將依照不同城市取名。（杰威爾提供）

周董昨晚完成「嘉年華」最終場，唱完《七里香》之後，現場6萬粉絲不肯離去，頻頻呼喊周杰倫名字，大螢幕上的轉播鏡頭已跟隨著周董來到了準備離場的車輛，而在此刻他卻突然轉身走回現場，舞台上寬達12公尺的巨型「跨時空能量球」第一次在關上後再次打開，是周董帶給「嘉年華」最終場的特別彩蛋，接著周董帶來兩首安可歌曲《周大俠》和《等你下課》，讓歌迷都賺到了。

關於明年台北是否會有周董新的巡演？杰威爾音樂表示：「新的演唱會時間、名稱⋯等等，我們會再公告。有確定的場次也會再陸續公告。」

