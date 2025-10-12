自由電子報
娛樂 電視

楊祐寧金鐘前痛失摯親！砸百萬守住爸爸的味道 元鍋4.0等不到主人

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧以 MyVideo 影集《今夜一起為愛鼓掌》入圍金鐘60戲劇節目男主角獎，頒獎典禮進入倒數之際，今（12日）凌晨卻傳出父親楊進元癌逝，享壽71歲。他透過經紀人回應：「很平安，家人都在身旁，感謝關心。」至於是否照常出席金鐘獎，經紀人表示：「目前沒有變化。」意指仍將按原定行程出席。

楊祐寧的父親楊進元今年6月發現身體不適，原本只是腎臟發炎、尿道結石，後來出現腹脹、水腫等症狀，檢查後發現腫瘤且為惡性，並已轉移至胸部及腹部，住院治療多時，仍不敵病魔於今晨離世。楊祐寧在社群貼出握著父親手的照片，深情寫下：「昨晚我們才跟他訴說愛意，彼此親吻、擁抱，今天凌晨，父親已安息主懷了。」他也引用聖經句子：「神賜他一年的年日，要從勞碌中，時常享受所得的。」字裡行間滿是思念與不捨。

楊祐寧。（資料照，記者潘少棠攝）楊祐寧。（資料照，記者潘少棠攝）

楊進元是知名火鍋店「元鍋」的老闆，林志玲、林心如、楊謹華、陳美鳳等人都是座上賓。開業30年的元鍋歷經多次轉型，2016年「元鍋2.0」因租約到期歇業，當時楊進元已萌生退休念頭。2017年，楊祐寧斥資6300萬元，在信義區莊敬路買下「元鍋3.0」店面，讓父親能繼續施展手藝，直到去年5月楊父才正式退休。近來楊祐寧忙於籌備「元鍋4.0」，砸了數百萬、新址選在北市東區，原定11月開幕。

「元鍋」深受許多藝人喜愛，左起為楊祐寧、李千娜、黃志瑋。（資料照，台視提供）「元鍋」深受許多藝人喜愛，左起為楊祐寧、李千娜、黃志瑋。（資料照，台視提供）

楊祐寧受訪透露，父親住院期間，他幾乎天天探望，「會跟他聊店裡的進度，也有帶他來店裡走一走、看一看，他很開心」，他希望延續父親的手藝與精神，「我們在跟新主廚試菜，就是想把爸爸的味道保留下來，現在覺得做得還不錯」，沒想到父親卻來不及親眼見證新店開幕，留下無限遺憾與感念。

