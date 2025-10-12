自由電子報
娛樂 電視

泰籍黃可欣雙料入圍金鐘「不敢相信」 苦練中文曝異鄉追夢心路

〔記者李紹綾／台北報導〕泰籍女星黃可欣以《樹冠羞避》雙料入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎、最具潛力新人獎，她開心說：「不敢相信！真的是我嗎？因為對我來說，在泰國要接到戲劇已經不容易了，更何況是在台灣，非常難得可貴。剛開始知道可以有機會演出這部戲就超級開心了，能入圍這件事情已經超乎我的想像。」

黃可欣雙料入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎、最具潛力新人獎。（星驊娛樂提供、服裝提供：Maje）黃可欣雙料入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎、最具潛力新人獎。（星驊娛樂提供、服裝提供：Maje）

黃可欣出生於泰國，大學主修戲劇，曾參與多部廣告與單元劇演出。學生時期便熱愛台灣影視作品，對中文與台灣文化充滿興趣，也因此萌生「希望有一天能到台灣演戲」的夢想。7年前，她來台求學與生活，從語言學習到表演訓練，一步步扎實累積經驗。

黃可欣2023年首度參與台灣戲劇演出，便以《樹冠羞避》脫穎而出，她在劇中飾演「在在」，是一位隻身來台、在按摩院工作的外籍女性，為了賺錢寄回家鄉給家人而努力生活。角色個性爽朗直接、善解人意，卻在與韓寧飾演的「普年」相處中，漸漸展現出內心細膩的一面，劇情也觸及同志情感議題。

黃可欣在《樹冠羞避》飾演隻身來台、在按摩院工作的外籍女性。（公視提供）黃可欣在《樹冠羞避》飾演隻身來台、在按摩院工作的外籍女性。（公視提供）

黃可欣分享：「我真的做了很多功課，劇本看了很多次。因為中文不是我的母語，所以常和經紀人徐佩愉討論台詞的意思。導演張均瑜也安排排練，我自己也花了很多時間揣摩角色，去理解『在在』的個性和她的情感掙扎。」

黃可欣坦言，首次詮釋同志角色是一大挑戰，她希望以最真誠的方式呈現角色情感。為了投入表演，她花時間體會「在在」的孤單、對家人的思念，以及渴望被愛與被認同的心情。自己和「在在」很像：「我們都在異地努力生活，也都有那種想被理解、又害怕不被接納的感覺。」能在台灣戲劇中獲得表演機會對她意義重大，也讓她更確定要繼續走這條路。

黃可欣在《樹冠羞避》挑戰詮釋同志。（公視提供）黃可欣在《樹冠羞避》挑戰詮釋同志。（公視提供）

黃可欣近期也參加實境節目《中文怪物》，挑戰中文聲調、語感與聽力等多項關卡，展現她對語言與表演的熱情與專注。

星驊娛樂表示，黃可欣是公司力捧的新生代演員之一，對表演擁有高度熱忱與誠懇態度。未來將持續在戲劇領域精進與深耕，期待她以更多作品回饋觀眾。目前也已有新的戲劇邀約正在接洽中，顯示她的實力與人氣正持續受到肯定。

