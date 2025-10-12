自由電子報
娛樂 電視

楊祐寧金鐘前喪父 砸百萬延續爸爸手藝：他很開心

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧的父親楊進元今（12日）凌晨癌逝，享壽71歲。他近日出席金鐘入圍聯訪，被問到爸爸的近況，語氣溫和說：「家人持續保持信心。」沒想到今竟傳來噩耗，令人不捨。

楊祐寧近期分身乏術，除了迎接第三胎、忙著跑電影《泥娃娃》宣傳、籌備餐廳新址開幕，更得抽空奔波醫院陪伴父親。他說：「對啊！最近比較忙，會跑來跑去。」透露自己每天都會去醫院陪爸爸聊天，「會跟他聊店裡的進度，也帶他來店裡走一走、看一看，他很開心。」

楊祐寧。（資料照，記者胡舜翔攝）楊祐寧。（資料照，記者胡舜翔攝）

楊父生前經營的餐廳「元鍋」去年5月歇業，「元鍋4.0」預計於11月重新開幕，楊祐寧分享：「這間店的前身是服飾店，整個廚房管線都重做，基礎建設就花了很多錢，成本絕對上百萬。」他語帶堅定表示，希望延續父親的手藝：「我們在跟新主廚試菜，就是想把爸爸的味道保留下來，現在覺得做得還不錯。」

被問是否會親自下場服務，楊祐寧笑答：「這是bonus啦！我偶爾會來，想點檯也可以，歡迎舉手！」

點圖放大header
點圖放大body

