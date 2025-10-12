自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

許光漢穿越19世紀變身維多利亞紳士 「穿搭、英國腔」帥炸紐西蘭

〔記者侯家瑜／台北報導〕《出去一下WHAT A TRIP》最新一集中，陳柏霖、黃宣與許光漢在紐西蘭奧馬魯化身維多利亞時期紳士，戴上禮帽、手持手杖、講起英國腔，挑戰騎高輪腳踏車，還在百年觀光火車上與乘客開趴共舞，彷彿穿越回19世紀。

許光漢（左起）、黃宣、陳柏霖在保育員的指導下建造企鵝巢箱。（出去一下提供）許光漢（左起）、黃宣、陳柏霖在保育員的指導下建造企鵝巢箱。（出去一下提供）

三人漫步古蹟街區時，被特技冠軍大衛的高輪腳踏車吸引，隨即換上古董紳士裝挑戰。高輪腳踏車高達150公分，難度極高，陳柏霖努力維持平衡、黃宣緊張到差點摔下，許光漢卻神情淡定、氣勢滿分，完美駕馭。兩人忍不住拿手杖跳舞迎接他凱旋，現場宛如電影場景。

陳柏霖（後排左起）、許光漢和黃宣穿越時光隧道來到維多利亞時期。（出去一下提供）陳柏霖（後排左起）、許光漢和黃宣穿越時光隧道來到維多利亞時期。（出去一下提供）

黃宣（左）、陳柏霖（右）在奧馬魯火車站與許光漢道別。（出去一下提供）黃宣（左）、陳柏霖（右）在奧馬魯火車站與許光漢道別。（出去一下提供）

之後他們搭上百年火車，沒想到車廂裡的「乘客」竟是身著古裝的當地志工們，瞬間變成穿越派對。導演王天佑透露，這些志工平均年齡超過七十歲，仍熱心守護家鄉文化，「他們的精神讓人非常感動，也啟發我們設計了這場穿越劇。」三人聽完也深受觸動，搶著換上志工珍藏的古董服裝，感性直呼：「能穿上他們的衣服太榮幸了！」

黃宣（左起）、許光漢、陳柏霖變身為19世紀維多利亞紳士。（出去一下提供）黃宣（左起）、許光漢、陳柏霖變身為19世紀維多利亞紳士。（出去一下提供）

左起為黃宣、許光漢、陳柏霖。（出去一下提供）左起為黃宣、許光漢、陳柏霖。（出去一下提供）

結束拍攝後，三人前往奧馬魯小藍企鵝保育中心，親手打造巢箱守護小藍企鵝，為旅程畫下暖心句點。最後一站在百年火車站道別，陳柏霖不捨地喊「不要走！」黃宣也笑罵：「什麼意思啊！」許光漢則感性回應：「這次真的像是放假，感覺距離變更近了，之後也想再一起旅行。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中