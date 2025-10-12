許光漢穿越19世紀變身維多利亞紳士 「穿搭、英國腔」帥炸紐西蘭

〔記者侯家瑜／台北報導〕《出去一下WHAT A TRIP》最新一集中，陳柏霖、黃宣與許光漢在紐西蘭奧馬魯化身維多利亞時期紳士，戴上禮帽、手持手杖、講起英國腔，挑戰騎高輪腳踏車，還在百年觀光火車上與乘客開趴共舞，彷彿穿越回19世紀。

許光漢（左起）、黃宣、陳柏霖在保育員的指導下建造企鵝巢箱。（出去一下提供）

三人漫步古蹟街區時，被特技冠軍大衛的高輪腳踏車吸引，隨即換上古董紳士裝挑戰。高輪腳踏車高達150公分，難度極高，陳柏霖努力維持平衡、黃宣緊張到差點摔下，許光漢卻神情淡定、氣勢滿分，完美駕馭。兩人忍不住拿手杖跳舞迎接他凱旋，現場宛如電影場景。

陳柏霖（後排左起）、許光漢和黃宣穿越時光隧道來到維多利亞時期。（出去一下提供）

黃宣（左）、陳柏霖（右）在奧馬魯火車站與許光漢道別。（出去一下提供）

之後他們搭上百年火車，沒想到車廂裡的「乘客」竟是身著古裝的當地志工們，瞬間變成穿越派對。導演王天佑透露，這些志工平均年齡超過七十歲，仍熱心守護家鄉文化，「他們的精神讓人非常感動，也啟發我們設計了這場穿越劇。」三人聽完也深受觸動，搶著換上志工珍藏的古董服裝，感性直呼：「能穿上他們的衣服太榮幸了！」

黃宣（左起）、許光漢、陳柏霖變身為19世紀維多利亞紳士。（出去一下提供）

左起為黃宣、許光漢、陳柏霖。（出去一下提供）

結束拍攝後，三人前往奧馬魯小藍企鵝保育中心，親手打造巢箱守護小藍企鵝，為旅程畫下暖心句點。最後一站在百年火車站道別，陳柏霖不捨地喊「不要走！」黃宣也笑罵：「什麼意思啊！」許光漢則感性回應：「這次真的像是放假，感覺距離變更近了，之後也想再一起旅行。」

