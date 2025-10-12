樂天對戰統一獅上演驚天逆轉秀 女孩「念力模式」奏效淚喊會還願

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿11日在桃園主場對戰統一獅，上演驚天逆轉秀，最終靠宋嘉翔擊出再見安打，以戲劇性方式奪下季後挑戰賽勝利。全場陷入瘋狂，場邊的樂天女孩們更是淚灑應援區。

小紫染樂天紅。（樂天提供）

筠熹激動表示：「10號隊友幾乎全體站立，應援聲超級大，真的很感動！」小紫則回憶：「在統一領先六分時，全場氣氛低迷，但我們依然選擇站起來唱應援、跳應援，因為我們相信桃猿男兒一定可以！」隨著比分一分分追回，全場歡呼震耳欲聾。

小紫親吻筠熹。（樂天提供）

崔荷潾也分享：「第一次進大樂區，看到滿滿人超壯觀！九下時大家都放下相機，站起來全力應援，真的超感動！」小紫更笑說，她全程開啟「念力模式」祈禱球隊逆轉，「當宋嘉翔擊出再見安打時，全身起雞皮疙瘩、汗水和淚水都分不清楚！」還開玩笑說當時和筠熹「嘟嘴親親」緩和緊張氣氛。

卉妮和Mika看贏球好興奮。（樂天提供）

為了讓主場氣勢最旺，女孩們還準備各種應援法寶。小紫特地染上象徵勝利的「樂天紅」，笑說：「希望能拋出樂天紅彩帶！」崔荷潾則以「進擊黑」造型亮相，「貼上黑貼紙、穿黑內衣，想和球迷一起拚！」結果真的奏效。

崔荷潾第一次進大樂區，看到滿滿人超壯觀。（樂天提供）

在再見安打誕生那刻，筠熹的眼淚奪眶而出，她笑說：「我有默默許願，如果逆轉勝，我就衝下澄清湖幫桃猿男兒加油！」如今夢想成真，她開心宣布：「你們知道的，我要準備還願了！」

