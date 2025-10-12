天心台版《一級玩家》再當媽！搭王渝萱默契滿分 嗨喊：母女同心

〔記者蕭方綺／台北報導〕堪比台版《一級玩家》的奇幻冒險影集《遊戲未完》近日開鏡，集結金馬獎最佳女配角王渝萱、金鐘獎戲劇節目女主角天心、金鐘獎戲劇節目男配角獎李李仁以及張軒睿等實力派卡司，並由多次入圍金馬獎最佳視覺特效提名的李昭樺執導，幕前幕後陣容堅強、星光熠熠。

天心在《遊戲未完》再度當媽。（翻攝自臉書）

王渝萱戲裡和天心飾演關係疏離的母女檔，雖是初次合作但默契十足，天心分享與王渝萱一同讀本的趣事：「我們常會在同一個時間、做出相同的動作、說出一樣的話，當下我就覺得我們已經是母女同心了！」

王渝萱飾演遊戲設計師，她指出角色是一個在家人面前不善於表達自我、但其實藏著一顆溫柔的心。她分享道：「這部影集需要配合大量特效演出，並帶入許多想像力，是很特別的挑戰。」談到合作經驗，她笑說：「天心姊和李仁哥都很直爽，溝通完全沒有障礙；張軒睿非常幽默，而且我們的笑點很合拍，現場氣氛十分輕鬆有趣。」她也提到此次還有來自新加坡的演員加入，令她相當期待彼此的對戲火花。

XENIA TAN 娜娜（左起）、王渝萱、李李仁、導演李昭樺、陸夏、海裕芬、張軒睿一起參加《遊戲未完》開鏡。（兔將創意影業、哇哇映畫提供）

出道逾30年的天心，此次在劇中飾演王渝萱的機師母親。她興奮表示：「從來沒有接過角色人物進入遊戲的劇本，覺得很科幻！」天心也提到，這次與李李仁再度合作默契十足，首次和張軒睿、王渝萱合作，更讓她直呼「非常期待不同的火花。」。

近期戲約不斷的李李仁，在《遊戲未完》飾演和事佬繼父，他笑稱自己以前很熱衷玩遊戲，但隨著老花度數激增才不得不停止。張軒睿飾演性格冷淡的繼兄，形容這個角色「經常覺得自己不被理解、甚至被忽視，與家人之間始終存在一種疏離感」。不過在進入遊戲的過程中，角色逐漸體悟到「在生命面前，家人的愛才是最重要的」。

李李仁（左起）、王渝萱、張軒睿興奮參與《遊戲未完》開鏡，三人在戲中飾演關係疏離的家人，一同踏上尋找失蹤弟弟的旅程。（兔將創意影業、哇哇映畫提供）

值得一提的是，《遊戲未完》特別邀請新加坡人氣演員XENIA TAN 娜娜出演神秘角色，首度來台參與戲劇演出的娜娜最初在YouTube嶄露頭角，並參與過多部劇情長片、電視劇、電影、網路劇及短片作品。代表作品包括在第 24 屆聖地牙哥亞洲電影節全球首映的電影《樂園》，與入圍金馬獎及首度入圍威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎的《默視錄》。

