自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

天心台版《一級玩家》再當媽！搭王渝萱默契滿分 嗨喊：母女同心

〔記者蕭方綺／台北報導〕堪比台版《一級玩家》的奇幻冒險影集《遊戲未完》近日開鏡，集結金馬獎最佳女配角王渝萱、金鐘獎戲劇節目女主角天心、金鐘獎戲劇節目男配角獎李李仁以及張軒睿等實力派卡司，並由多次入圍金馬獎最佳視覺特效提名的李昭樺執導，幕前幕後陣容堅強、星光熠熠。

天心在《遊戲未完》再度當媽。（翻攝自臉書）天心在《遊戲未完》再度當媽。（翻攝自臉書）

王渝萱戲裡和天心飾演關係疏離的母女檔，雖是初次合作但默契十足，天心分享與王渝萱一同讀本的趣事：「我們常會在同一個時間、做出相同的動作、說出一樣的話，當下我就覺得我們已經是母女同心了！」

王渝萱飾演遊戲設計師，她指出角色是一個在家人面前不善於表達自我、但其實藏著一顆溫柔的心。她分享道：「這部影集需要配合大量特效演出，並帶入許多想像力，是很特別的挑戰。」談到合作經驗，她笑說：「天心姊和李仁哥都很直爽，溝通完全沒有障礙；張軒睿非常幽默，而且我們的笑點很合拍，現場氣氛十分輕鬆有趣。」她也提到此次還有來自新加坡的演員加入，令她相當期待彼此的對戲火花。

XENIA TAN 娜娜（左起）、王渝萱、李李仁、導演李昭樺、陸夏、海裕芬、張軒睿一起參加《遊戲未完》開鏡。（兔將創意影業、哇哇映畫提供）XENIA TAN 娜娜（左起）、王渝萱、李李仁、導演李昭樺、陸夏、海裕芬、張軒睿一起參加《遊戲未完》開鏡。（兔將創意影業、哇哇映畫提供）

出道逾30年的天心，此次在劇中飾演王渝萱的機師母親。她興奮表示：「從來沒有接過角色人物進入遊戲的劇本，覺得很科幻！」天心也提到，這次與李李仁再度合作默契十足，首次和張軒睿、王渝萱合作，更讓她直呼「非常期待不同的火花。」。

近期戲約不斷的李李仁，在《遊戲未完》飾演和事佬繼父，他笑稱自己以前很熱衷玩遊戲，但隨著老花度數激增才不得不停止。張軒睿飾演性格冷淡的繼兄，形容這個角色「經常覺得自己不被理解、甚至被忽視，與家人之間始終存在一種疏離感」。不過在進入遊戲的過程中，角色逐漸體悟到「在生命面前，家人的愛才是最重要的」。

李李仁（左起）、王渝萱、張軒睿興奮參與《遊戲未完》開鏡，三人在戲中飾演關係疏離的家人，一同踏上尋找失蹤弟弟的旅程。（兔將創意影業、哇哇映畫提供）李李仁（左起）、王渝萱、張軒睿興奮參與《遊戲未完》開鏡，三人在戲中飾演關係疏離的家人，一同踏上尋找失蹤弟弟的旅程。（兔將創意影業、哇哇映畫提供）

值得一提的是，《遊戲未完》特別邀請新加坡人氣演員XENIA TAN 娜娜出演神秘角色，首度來台參與戲劇演出的娜娜最初在YouTube嶄露頭角，並參與過多部劇情長片、電視劇、電影、網路劇及短片作品。代表作品包括在第 24 屆聖地牙哥亞洲電影節全球首映的電影《樂園》，與入圍金馬獎及首度入圍威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎的《默視錄》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中