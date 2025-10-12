白冰冰模仿金句神曲《沒出息》 始祖王世堅都嘆為觀止

〔記者侯家瑜／台北報導〕白冰冰近日緊追網路熱潮，拍攝改編自王世堅金句的夯曲《沒出息》影片，短短2小時就在臉書突破上萬次觀看，網友狂讚她太會玩、根本流行教科書、走在時代尖端的綜藝女王等。

白冰冰跟上流行演唱沒出息。（長興影視提供）

原曲《沒出息》源自王世堅早年在議會質詢柯文哲時的經典發言：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」被中國網友改編成洗腦神曲，在小紅書、抖音爆紅，連王世堅本人都笑稱「嘆為觀止」。白冰冰看了覺得實在有趣，立刻動手拍出「白冰冰版《沒出息》」，還搭配自己和朋友打牌的場景，大唱「沒出息～」，幽默又生動，掀起熱烈迴響。

白冰冰趁著跟牌友打牌時拍影片唱沒出息。（長興影視提供）

民進黨立委王世堅過去擔任台北市議員時，質詢台北市前市長柯文哲時的金句「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，日前被大陸網友改編成歌曲《沒出息》 ，在小紅書、抖音爆紅，連王世堅本人都表示「嘆為觀止」。

白冰冰覺得自己不老祕訣是活到老學到老。（長興影視提供）

白冰冰笑說：「我還滿喜歡王世堅的，他很可愛！」其實這並非她首次緊跟潮流，早在《鑽石舞台》時期就勇敢模仿珍妮·傑克森、郭富城、藍心湄、比莉、楊林等藝人，近年更挑戰《First Love》、扮櫻木花道唱《Crazy for You》，日前也為了幫旗下歌手曹晶晶打歌，一起上《綜藝大熱門》又唱又跳「Hello Kitty芭樂咖哩，Hello Kitty美味しい」。對白冰冰來說，她勇敢面對不一樣的挑戰，「我相信活到老、學到老，學習就是我不老的祕訣。」

