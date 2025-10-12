唱歌誤闖「兄弟」包廂被追到安全門 羅志祥自曝驚險狀況

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝OK啦》週二（14日）晚間9點播出「滾！包廂公敵靠邊閃！明星KTV私下嗨到無法擋」，藝人小鐘很討厭在KTV遇到愛插歌的人：「劉耕宏一來直接插歌，插2、3首歌就算了，他《本草綱目》插播2百次要帶著我們跳，還會說『鐘！起來！吃這麼多動一下』。」而主持人羅志祥覺得在KTV裡還有一種行為很讓人受不了：「我覺得那些搶別人歌的人，他們都會先出一個聲音，讓別人知道他拿到麥克風了，還有一般包廂只有2支麥克風，那種人還會把麥克風藏起來。」此話一出，小鐘瘋狂點頭表示認同，「我就有遇過這樣的！那個女生把麥克風拿在胸前，沒人敢拿，她就自己一直唱。」

小鐘（左起）、潘若迪上羅志祥節目《綜藝OK啦》。（中天提供）

小鐘也經常在KTV擔任氣氛組：「我很怕遇到新妹一來就點盤水餃安靜的在旁邊吃，所以我會在KTV帶氣氛，每次唱完都覺得好像做了一場活動，但一定要現場有正妹，沒有的話我自己也嗨不起來。」他還自曝每次唱歌揪團都會用這招：「以前我們那個年代，羅志祥、潘瑋柏跟周杰倫這3個名字最好用，我們要約漂亮女生去唱歌，她們都說『不要』，但我只要說『有羅志祥』，她們就會說『5分鐘後到』。」在場來賓聽了都覺得太誇張，只有潘若迪跳出來幫忙說話：「那次可能是工作的關係，我跟他（羅志祥）早上7點去吃早餐，我問說還有沒有誰要去時，沒半個女生要來，我一說『還有小豬』，她們馬上說『3分鐘到』。」

請繼續往下閱讀...

小鐘分享一招如何邀約正妹出門唱歌。（中天提供）

羅志祥曾調皮想衝進陌生人包廂，結果被全身刺青的兄弟嚇到。（中天提供）

潘若迪還提到羅志祥超會模仿，更拱他用劉德華的歌聲唱《精舞門》，不料羅志祥才剛開口，就被小鐘吐槽：「好像卡古。」羅志祥一聽氣到不行：「是卡古學我！」不過羅志祥也透露自己去KTV其實不太唱歌：「我私底下比較安靜，會躲在旁邊聽別人聊天，如果真的有喝多一點點才會比較嗨，可能就會玩一下，譬如模仿別的歌手來唱我的歌。」他還自曝曾在KTV發生驚險狀況：「我以前還很喜歡挑戰一件事，就是聽到有人唱我的歌時，突然衝進去看他們的反應，但有一次我一進去全部都是平頭、刺青的人，我轉身就往安全梯跑，他們馬上追出來說『嘜走（台語）！小豬』！結果他們是要合照，可是他們追的感覺很可怕。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法