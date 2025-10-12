自由電子報
娛樂 音樂

吳克群為胃癌末期女孩籌辦婚禮 盼喜事成為她的止痛劑

〔記者陳慧玲／台北報導〕吳克群前陣子才化身婚禮送愛大使，突擊4對新人婚宴，不僅無酬當婚禮歌手，還送紅包給新人，讓很多網友羨慕。這次他則分享影片，親自為26歲抗癌女子籌辦婚禮，感性說：「希望婚禮成為她的止痛劑。」

吳克群（左起）親自為胃癌末期的女子籌辦婚禮。（翻攝自微博）吳克群（左起）親自為胃癌末期的女子籌辦婚禮。（翻攝自微博）

一位罹患胃癌末期的女子「大福」，原本去年7月要和男友「口袋」結婚，不料婚前才發現已經罹患胃癌末期，目前已歷經過20多次的化療，如同吳克群新歌《沒了命愛你》，抗癌女子的男友還是真心愛著她，吳克群覺得「生命有限，愛情無限」，特別為大福和男友籌辦婚禮，女子穿上婚紗，但還是要插著鼻胃管出席，吳克群相信「死亡是生命的終點，但愛情沒有期限」，除了籌辦這場感人婚禮，他也送上紅包讓新人沾沾喜愛。

吳克群在婚禮獻唱。（翻攝自微博）吳克群在婚禮獻唱。（翻攝自微博）

吳克群（右二）為抗癌女子圓夢辦婚禮。（翻攝自微博）吳克群（右二）為抗癌女子圓夢辦婚禮。（翻攝自微博）

另外吳克群也提到，與其說是婚禮，更像是一場愛情向病魔宣戰的大事，也是兩個勇敢的人，面對命運給的難題，真愛的表現。新娘和新郎在婚禮上都哭了，網友同樣看得感動，大讚吳克群幫助抗癌女子圓夢了。

