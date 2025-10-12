張賢勝見證台北101煙火倒數！感謝粉絲不離不棄：想摸摸他們頭

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星張賢勝昨天（11日）在西門WESTAR開唱，下午受訪透露雙十節來台當天，竟意外看到了101煙火，讓他又驚又喜。

張賢勝時隔兩年來台，笑說雖然想吃小籠包，結果先吃了鰻魚飯，十分誠實。被問到準備了什麼中文？張賢勝坦言自己只記得大家好，更當場現學現賣「水啦」，盼在台灣的知名度能夠越來越高，未來在更大的場地唱歌給大家聽，也很樂意參加綜藝節目。

請繼續往下閱讀...

張賢勝與酷炫外表不同，還詢問記者會不會冷，十分反差。（UNI Global提供）

前天晚上在台北101逛了整整3小時，卻注意到大家都往同一個方向看去，心想一定發生什麼事了，竟然也跟著大家一起等，最後還為此進到一間酒吧，直到很多人走出酒吧，聽到3、2、1倒數，也趕緊把手機拿起來跟著拍攝101國慶煙火。

現年36歲的張賢勝從偶像男團身分出道，之後轉為個人發展也已經長達10年。被問到10年最大的改變是什麼？他並不會因為年齡而焦慮，反而認為成為「長青型藝人」會更好，不會在意年紀。最後請他對粉絲喊話，張賢勝很希望能夠一位一位親自向他們道謝，並給予擁抱、摸摸他們的頭。

