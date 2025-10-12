自由電子報
娛樂 最新消息

曾遭北京封殺 香港政治寓言電影《十年》台灣重映

曾遭北京封殺 香港政治寓言電影《十年》台灣重映香港政治寓言電影《十年》迎來10週年，近日在台重映3場，監製蔡廉明（左）及導演之一的周冠威（右）10日在台北出席座談會。（圖／中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2015年底上映的香港電影《十年》，以強烈政治寓言手法描繪10年後香港政治收緊的想像，當年遭北京封殺，致使該片無法在港放映，今年迎來《十年》10週年並在台灣重映。

《十年》由5個短篇故事組成，包括「浮瓜」、「冬蟬」、「方言」、「自焚者」及「本地蛋」，以2025年的香港為背景，想像自由、法治、語言、文化與社會狀況逐步惡化的未來，當年電影上映引起香港社會關注，卻也被北京全面封殺。儘管如此，《十年》仍獲2015年香港電影金像獎最佳影片，卻無法在港上映。

藉著10週年之際，《十年》近期在台灣舉行3場重映活動，監製蔡廉明10日在台北出席座談會時表示，2012年港府計劃推行國民教育，有不少港人政治覺醒，當時他心想：「如果香港繼續走下去，會變成怎樣？」

蔡廉明說，如今再看《十年》仍有很大感觸，「電影說的好像今天已經發生。」他認為每個人應保持善良，做對的事情，「希望觀眾還是有盼望。」

點圖放大header
點圖放大body

