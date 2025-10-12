曾在台灣手搖飲店打工！日星asmi今來台開唱：終於實現了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新世代清新透明系歌姬asmi昨天（11日）晚間在台北三創CLAPPER STUDIO舉行了她首次的台灣專場演唱會，她帶來23首超豪華歌單，展現出她「100%asmi」的獨特魅力與全方位音樂才華。

asmi對台下滿滿星光歌唱。（好玩國際文化提供）

asmiㄧ上台立刻以中文：「大家好我是asmi台北初次見面，よろしく！（請多指教）。」向大家打招呼，接著以輕快的《アイワナムチュー》、《I Wanna 夢中》和寶可夢地平線主題曲《ドキメキダイアリー》、《Dokimeki Diary（心動 Diary）》連番出擊開場，瞬間點燃現場氣氛。當前奏響起她的爆紅代表作《PAKU》時，全場觀眾的尖叫聲達到最高點，無數人跟著節奏揮動雙手，asmi高喊「最高」，演唱會ㄧ開始就活力熱情滿滿。

請繼續往下閱讀...

asmi在舞台上活力滿滿。（好玩國際文化提供）

asmi準備了不少中文，第一段MC段落幾乎全中文發言，asmi表示：「大家晚安，我是asmi，這是我第一次來到台北！因為我一直都知道，喜歡我的人有這麼多，所以我很早就想來台北了，而且也有很多想吃的美食，終於能來了，真的非常開心！」ㄧ講完，全場以熱情的歡呼回應，asmi很開心的接著表示：「我昨天學到了一句話ㄧ定要講，就是哩賀！」全場再次響起熱烈掌聲。

asmi帶來一首首夯曲。（好玩國際文化提供）

asmi也跟歌迷分享昨天抵台後吃到的美食：「昨天吃到好多好吃的東西。其中一個是臭豆腐，味道很強！（笑）藉由臭豆腐的力量，我站上了今天的舞台。台北謝謝！臭豆腐謝謝！（日文）今天ㄧ直到最後也請大家多多支持啦！（中文）。」

asmi昨在台北開唱，嗨翻全場歌迷。（好玩國際文化提供）

演唱會上，asmi準備了不插電的演出，希望能以原聲編曲的方式呈現給大家。在這段安靜的時光中，asmi清澈又充滿情感的嗓音完美展現，帶來極致的沉浸感，讓全場樂迷都沉醉其中屏息聆聽。asmi唱完：「大家開心嗎？（中文）」，全場歌迷馬上大喊「開心」。asmi每每很認真的講完中文，發現全場歌迷都聽得懂，也馬上有熱情的回應時，就會興奮的在台上跳來跳去，可愛的樣子，讓歌迷不斷對台上的asmi大喊「可愛」。

asmi數度被大讚超卡哇伊。（好玩國際文化提供）

談到與台灣的緣份，asmi分享：「過去我曾在大阪一家來自台北老闆開的水果茶店打工，我在那時愛上珍珠奶茶，也差不多在那時開始創作音樂，老闆當時就對我說會為我加油的，所以那時我就ㄧ直記得這邊有人會支持我。因此我ㄧ直很想來台開演唱會，今年終於實現了。」

asmi滿臉笑容與粉絲互動。（好玩國際文化提供）

演唱會尾聲，asmi再次將能量拉滿，輕快節奏的歌曲連發，全場歌迷也跟著asmi的手勢及節奏舞動。最後演唱神曲《ヨワネハキ》（說喪氣話），asmi聽到全場ㄧ起唱和，開心轉圈表示：「最高！」

asmi開心與粉絲大合照。（好玩國際文化提供）

安可時，asmi繼續很認真以中文：「謝謝大家的安可，就算居住的國家不同，但我們同樣都是地球人，這一點是不會改變的，彼此相隔遙遠也沒關係！請大家聽吧！」asmi緊接演唱《earth meal》 及《例えば》（如果說）。asmi最後表示：「平常都只是透過音樂與大家連接，今天可以真的跟大家面對面，實在是太幸福了，非常非常感謝今天來參加演唱會的大家。大家下次再見了！」最後，asmi在台上非常認真的向ㄧ排排歌迷ㄧㄧ揮手說謝謝道再見，為演出劃下圓滿開心的句點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法