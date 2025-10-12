自由電子報
娛樂 日韓

6年前在街頭開唱！優里今攻小巨蛋感動2.3萬人：還好我沒放棄

優里。（大鴻藝術提供）優里。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作歌手優里（Yuuri）昨起一連兩天在小巨蛋舉行「YUURI ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」，兩天門票全數完售，共吸引超過2.3萬人入場。此次演唱會是優里出道以來首次在台舉辦大型個唱，也是他亞洲巡演的重要篇章。首次來台就收穫如此巨大人氣，優里除感謝歌迷心意，還笑稱自己來台後「一直在吃美食」，演出時還時不時以一句「最喜歡台北的大家了」大方示愛台下歌迷，數度引發歡呼。

優里嗨翻全場歌迷。（大鴻藝術提供）優里嗨翻全場歌迷。（大鴻藝術提供）

演出以精心設計的藍黃相間雷射光劃破黑暗開場，隨著《輪迴転生》第一個音符響起，優里與樂團現身舞台的瞬間立即掀起熱潮，他以英日語交錯煽動歌迷：「Taipei, what’s up！一起嗨吧！一起唱吧！」點燃全場氣氛。第二首帶來超人氣神曲、動畫《我的英雄學院》第七季片頭曲《Curtain Call》，前奏一出，全場爆出震耳歡呼，尖叫聲幾乎掀翻小巨蛋屋頂。後續更演唱許多如《Wo》、《快門》、《沒有英雄的城市》、《最＆強》、《Billimillion》等夯曲，從搖滾到抒情，優里以近乎「行走CD」等級的穩定唱功貫穿全場，觀眾掌聲與合唱聲不絕於耳。

優里獻唱一首首好歌，全場粉絲也跟著一同合唱。（大鴻藝術提供）優里獻唱一首首好歌，全場粉絲也跟著一同合唱。（大鴻藝術提供）

演出中段，優里笑著回憶自己6年前還在街頭演唱，因乏人問津曾數度萌生退意，「還好沒有放棄，才能站在這裡唱歌給大家聽。」一句真摯感言令全場報以長時間掌聲。他接連帶來《Leo》、《夏音》、《伽利略墜入愛情》、《Lyra》等作品，將舞台化作情感劇場，從沉靜溫柔到爆發張力，以音樂訴說人生與愛情的細膩情緒。當代表作《乾燥花》深情登場時，全場陷入浪漫氛圍，萬人靜靜聆聽，沉浸於歌曲描述的苦澀卻動人戀愛的故事。優里更將麥克風對準全場，與歌迷一起演唱最感動的副歌，「太棒了！台北我愛你們！」

優里帶來《乾燥花》等夯曲，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（大鴻藝術提供）優里帶來《乾燥花》等夯曲，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（大鴻藝術提供）

優里笑著將歌曲接續下去，曲終那一刻，許多觀眾已感動到淚流滿面。在一連演唱近20首人氣歌曲後，全場歌迷仍意猶未盡，熱烈高喊安可，迎接優里再次登上舞台。當他獻唱《參宿四》時，全場歡聲雷動，萬名觀眾舉起手機手電筒，化作浩瀚銀河陪伴他歌唱的畫面令他感動不已。

優里登上小巨蛋開唱，肉眼可見興奮。（大鴻藝術提供）優里登上小巨蛋開唱，肉眼可見興奮。（大鴻藝術提供）

優里被虧長得很像網紅喬瑟夫。（大鴻藝術提供）優里被虧長得很像網紅喬瑟夫。（大鴻藝術提供）

最後，優里以新歌與《Peter Pan》作為壓軸，為兩日的演出畫下完美句點。他在謝幕時開心揮手，開玩笑說「超開心的，乾脆搬來台北住好了」，還與全場觀眾約定很快再見：「在台北能有人這樣喊我的名字，我真的很感動很開心，一定會再來唱歌給大家聽的！」

點圖放大body

