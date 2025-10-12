自由電子報
娛樂 最新消息

日本爆紅助眠法！小拇指貼退熱貼 網友實測驚呼有效

日本網友分享將退熱貼貼在小拇指上，就能幫助入睡。（翻攝IG）日本網友分享將退熱貼貼在小拇指上，就能幫助入睡。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／綜合報導〕失眠困擾許多人，最近日本網友在IG分享了一個「奇招」，只要將退熱貼貼在小拇指上，就能幫助入睡；若想緩解咳嗽，則可將鋁箔紙貼在中指上，操作簡單，引發網路熱議。

據分享者表示，做法相當容易：先將退熱貼剪下一小塊，貼在小拇指上，再用透氣膠帶固定即可。咳嗽的做法雷同，只需剪小塊鋁箔紙，貼在中指上並固定。

日本網友分享將鋁箔紙貼在中指上，就能減緩半夜咳嗽的症狀。（翻攝IG）日本網友分享將鋁箔紙貼在中指上，就能減緩半夜咳嗽的症狀。（翻攝IG）

分享該方法的日本網友也解釋原理小指的反射區與心臟、自主神經及腎臟有關，透過冷敷可放鬆過度活躍的神經，緩解身體深層緊繃感，進而改善睡眠；而中指第一關節附近的咽喉與氣管反射區，刺激時則可能幫助緩解咳嗽。

此方法在台灣也引起實測風潮，不少網友在Threads分享效果，有人表示「直接睡到天荒地老」，甚至笑稱「早上醒來眼神都亮了」。專家提醒，雖然此方法操作簡單，屬輔助性技巧，但若長期失眠或咳嗽，仍應尋求醫師評估。

