娛樂 最新消息

68歲港星元彪好帥 網激讚撞臉知名歌手

日前有網友在餐廳外撞見元彪（左），覺得元彪撞臉某知名歌手。（香港星島日報）日前有網友在餐廳外撞見元彪（左），覺得元彪撞臉某知名歌手。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕武打明星成龍師弟、68歲港星元彪70年代踏入電影圈，拍過不少經典動作電影，1979年靠著洪金寶拍攝電影《雜家小子》成名，1993年移民加拿大後，為了家人逐漸減產，近年才以玩票性質在中國發展。

元彪被指撞臉知名歌手任賢齊。（香港星島日報）元彪被指撞臉知名歌手任賢齊。（香港星島日報）

港媒報導，有段時間元彪身形走樣，圓滾滾體格完全沒有當年勇，但據了解，元彪很快又重回結實身形，日前有網友在餐廳外撞見元彪與友人抽雪茄，外貌再掀熱議，有人讚他保養得宜，還有人說：「覺得元彪撞臉歌手任賢齊。」對照元彪和任賢齊，2人眉宇之間還真的有點像呢！

元彪70年代踏入電影圈，拍過不少經典動作電影。（香港星島日報）元彪70年代踏入電影圈，拍過不少經典動作電影。（香港星島日報）

元彪在70年年曾參演李小龍《精武門》、《龍爭虎鬥》，也曾演出邵氏古裝武俠片。報導指出，洪金寶在1979年開拍《雜家小子》，屬意由元彪擔綱主演，但元彪推辭，認為當主角不如做龍虎武師。

最後洪金寶成功說服元彪，也讓元彪憑該片一舉成名，一直到1983年、84年是元彪人生高峰點，他與同為演員的初戀女友彭秀霞結婚後事業大旺，主演《新蜀山劍俠》與《波牛》風靡日本、東歐，聲勢直逼師兄成龍。

