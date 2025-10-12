花蓮義煮團驚見正妹星二代！遭疑作秀罕見動怒 親上火線反擊

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故藝人安迪的歌手女兒林吟蔚近日前進花蓮光復鄉災區，擔任義煮志工，親力親為投入救災工作，展現滿滿愛心。然而她在社群分享心得，卻遭酸民質疑「是為了宣傳演唱會」，讓她相當氣憤，親上火線反擊。

林吟蔚曝光留言截圖，有網友暗酸：「為了宣傳演唱會去幫忙救災，我也不知該怎麼說了！」對此，她強調演唱會早在9月初就已開始籌備，而花蓮風災屬於突發意外，「我能預測天災什麼時候發生嗎？」語氣中難掩無奈。

林吟蔚投身花蓮災區擔任義煮志工。（翻攝臉書）

林吟蔚共去了兩趟花蓮，第二趟是自己在網路上找義廚團報名，她參與了三天的五個餐期，跟著大夥出了將近6500顆便當。她透露為顧及社會觀感，「特地拖了幾天才發（演唱會）宣傳文」，沒想到卻被誤會成「趁機炒作」。

對於網友的指控，林吟蔚直言心寒：「不用這樣糟蹋別人的心意與努力。」更質問酸民：「你自己怎麼不去體驗看看呢？在手機上打打字抹滅別人，算什麼？」

林吟蔚透過網路報名義煮團。（翻攝臉書）

林吟蔚強調，在災區現場她全程專注於義煮與分送物資，從未提及任何與演唱會有關的話題，「你可以去問現場志工們看看，我有沒有說過一句要開演唱會！」

她難以接受這種無端抹黑，語重心長寫下：「就是有這種人，世界才會如此破碎。你這麼厲害，為什麼不自己去花蓮幫忙呢？」

