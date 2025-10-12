FTISLAND李洪基嘆「周圍只剩男人」 抱怨女粉跑光：不要叫我們別來

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND昨天（11日）起一連兩天在台大體育館開唱，以橘紅色頭髮現身的主唱李洪基大喊：「這是第一次在台灣以站席形式演出，平常演唱會都是坐著，大家現在覺得怎麼樣？」並揚言，今天大家一定要從頭到尾都要像瘋子一樣嗨到底，就如同演唱會名稱「MAD HAPPY」，成員們卯足全力要與粉絲們一起唱、一起跳、一起瘋狂。

FTISLAND搖滾開唱，嗨翻台大體育館，李在真（左起）、崔敏煥、李洪基。（SHOWOFFICE提供）

FTISLAND火力全開連續帶來《Time To》、《T.I.V （Tears In Vain）》、《Mitaiken Future》、《Puppy》、《Highway In The Gale》等多首經典歌曲，現場氣氛瞬間沸騰。李洪基笑著問台下：「表演開始到現在已經過了三十分鐘了，有沒有人還沒流汗的？」看到粉絲們紛紛舉手，他立刻說：「請把冷氣關掉！」並指著自己說：「你們看看我吧，我已經滿身是汗了，你們知道『MAD HAPPY』是什麼樣的演唱會嗎？演唱會宗旨就是：不要擔心太多，只要開心地玩！」語畢更霸氣喊話：「今天還有很長的路要走，我沒有要停止的意思，你們的腳也不能落地，相信我，你們到最後連內褲都會濕掉的！」

FTISLAND李洪基發狂語「大家連內褲都會濕」。（SHOWOFFICE提供）

鼓手崔敏煥則感性地說：「好久沒有在台灣連續舉行兩場演出了，是因為有你們的支持，才讓這一切才變成可能，上次來的時候，我有向你們承諾會認真努力打鼓，今天直到最後我都會全力演出，請大家不要受傷，跟著我們好好享受這場表演。」貝斯手李在真則用一半韓文加上中文表達心意：「見到你們很高興，希望你們一直開心。『MAD HAPPY』演唱會是從頭到尾都要很嗨的演出，你們應該都做好心理準備了吧？不管怎樣，直到最後都開心地玩吧！」

FTISLAND李在真用中文向粉絲約定要嗨到最後一刻。（SHOWOFFICE提供）

李洪基再次上前自我介紹：「大家好，我是李洪基！」隨即打趣地說：「為什麼我只聽到男生的尖叫聲呢？」他笑著感嘆：「隨著年歲增長，我身邊好像只剩下男人了，以前女性粉絲很多，現在她們都去喜歡在真和敏煥了。」話鋒一轉，他高喊：「請男生尖叫一下吧！」並自豪地回應：「他們是我的粉絲！」

隨後，他好奇地問道：「第一次來看我們公演的人，是什麼理由來的呢？因為喜歡我嗎？那為什麼現在才來？」當台下有粉絲回答是被朋友推薦而來時，他立刻豎起大拇指笑說：「嗯，是good friend，我會讓你見識一下為什麼FT這麼有人氣！」

FTISLAND。（SHOWOFFICE提供）

在《Freedom》這首歌時，李洪基更拿出水槍與粉絲互動，把現場氣氛推向更高潮。他背起水槍準備時，卻突然發現水槍故障，忍不住生氣道：「我現在心情很不好，因為這支水槍壞了，這可是我花很多錢買的！」話音剛落，李在真立刻遞上兩支新的水槍給他，他得意地舉起笑說：「我現在有兩支水槍了！心情變好了」逗得全場粉絲笑聲不斷。

接著，他也表示：「我們常常在台灣見面對吧？因為你們的支持，也讓很多單位聯繫邀請我們來台灣表演。上次我們不是去了大巨蛋嗎？聽說反應很好！真的非常感謝大家，我太開心了。除了韓國、日本以外，能夠連續開兩天演唱會的地方真的不多，台灣的PRIMADONNA真的很棒！讓我覺得，我們應該要更常來台灣演出，與你們見面。」接著還不忘叮嚀：「所以以後你們不能再跟我說『你們不要來台灣了』這種話喔，約定！」

FTISLAND面對全站席的觀眾，似乎顯得更嗨。（SHOWOFFICE提供）

他預告未來計畫：「FTISLAND年末會舉辦一場新的演唱會，那場演唱會要不要也來台灣舉行呢？」這席話立刻引起全場粉絲尖叫，他笑著補充：「還沒確定啦，只是在想而已！」更向粉絲喊話：「那麼今天、明天結束後，就請大家繼續等待『FT SODE in Taiwan』吧！」承諾未來將帶來更多與台灣粉絲相見的機會。

FTISLAND一連帶來近20首歌曲後，演唱會也來到尾聲，他們驚喜再加碼演唱3首安可歌曲，其中包括韓國應援神曲《疾風街道》，誠意十足，李洪基、李在真和崔敏煥也和PRIMADONNA們相約「10/12明天見」。10.12還有一場演出，現場將有零星票券開放購買，詳請上SHOW OFFICE官方粉絲團或官方IG查詢。

