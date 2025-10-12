承認戀情？ 阿本與炎亞綸同台突爆料：我們分手分得蠻好的！

阿本在《萌寵明星粗乃玩》中與炎亞綸同台。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從《模范棒棒堂》出道的藝人阿本，近年大方出櫃公開男友，個性向來直率。近日他與多年好友炎亞綸一同錄製Sandy主持的節目《萌寵明星粗乃玩》，兩人多年情誼再度成為焦點，互虧互爆料，甚至脫口一句「我們分手分得蠻好的」，引發網友熱烈討論。

節目中，炎亞綸形容阿本是「超能獨處型人格」，一個人看電影、唱KTV完全沒問題；反觀他自己則是「完全沒辦法一個人」，生活白癡程度讓阿本忍不住吐槽：「他一個人待著你會覺得他好像要死掉。」

談起兩人初識，阿本透露最初是在綜藝節目上結識，真正熟絡則是在合作一部最終腰斬的戲劇後互留聯絡方式，接著某年跨年互傳祝福訊息後才開始密切往來。

節目還提到一段拍戲往事，阿本回憶當年曾被導演要求連撞玻璃十多次，最後撞到流鼻血躲進廁所痛哭，炎亞綸說當時自己就在導演監視器旁親眼目睹一切，最後跑去關心他。

正當氣氛感性之際，阿本突然轉頭笑稱：「所以我們分手算分得蠻好的啦！」。此片段曝光後被網友瘋傳到Threads，驚呼：「原來他們真的在一起過？」「阿本也太敢講！」也有人笑回：「兩個敢愛敢恨的人，分手也能當朋友才厲害。」

雖然雙方從未正面承認過戀情，但這番「疑似認證式發言」讓網友腦補空間全開。

