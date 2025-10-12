高雄K-POP來襲 BLACKPINK、TWICE、AAA都來了

〔記者葛祐豪／高雄報導〕K-POP來襲!高雄10至12月陸續有BLACKPINK、TWICE、 亞洲明星盛典（AAA）等韓團演唱會及頒獎典禮，預估共吸引30萬粉絲齊聚世運主場館，市府除持續推出商圈夜市券，也推出多項應援響應活動，串連全市商圈夜市、百貨、KTV、餐酒館，搶攻演唱會經濟財。

BLACKPINK於2023年3月首度登上世運主場館，周邊商品搶翻天，排隊人潮超過1公里。（資料照）

世界級韓國女團BLACKPINK將於本月10月18、19日，帶著全新巡演「DEADLINE」，二度登上高雄世運主場館開唱，預計吸引10萬歌迷朝聖，為迎接廣大海內外「BLINK」再次齊聚高雄，市府除延續兌換50元的商圈夜市優惠券，更推出一系列應援響應活動。

高市經發局指出，此次串連高雄20家韓食餐廳，推出10月份樂迷專屬優惠，粉絲憑商圈夜市優惠券消費，就可享贈送辣炒年糕、海鮮煎餅、加1元多1份等多重好康；夢時代、漢神巨蛋、新光三越、大遠百、SOGO、義大遊樂世界等百貨業者也推出折價券、體驗券與專櫃折扣。

為使歌迷在演唱會外也能感受音樂熱潮，特別與「理想國」合作，於高捷左營站設置BLACKPINK演唱會主視覺大型背板，讓BLINK一下高鐵就可以留下美美合照；市府並攜手高雄舞蹈教室「Koospark Dance Studio」，發起K-POP隨播即跳舞蹈大賽，10月17日下午6點半在中央公園商圈熱力開跳，歡迎參加；高雄餐酒館「OFFLINE離線」也將於演唱會前夜（17日），打造超嗨K-POP主題派對，帶來BLACKPINK金曲串燒連發，號召粉絲們來開心練舞。

為了讓歌迷提前練歌，「神采飛揚KTV」推出憑商圈夜市券享歡唱費8折，還送指定冷飲。（經發局提供）

首度來台的人氣女團TWICE，將於11月22、23日登上世運主場館，子瑜終於回家鄉開唱，屆時市府也將推出一系列優惠與應援活動；此外，「2025亞洲明星盛典」（AAA）及「ACON音樂節」，則從桃園移師世運主場館，時間是12月6、7日，卡司堅強，從IU、朴寶劍、潤娥、張員瑛，到韓流頂尖團體Stray Kids、RIIZ等，粉絲早已搶票搶翻天。

