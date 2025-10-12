自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高雄K-POP來襲 BLACKPINK、TWICE、AAA都來了

〔記者葛祐豪／高雄報導〕K-POP來襲!高雄10至12月陸續有BLACKPINK、TWICE、 亞洲明星盛典（AAA）等韓團演唱會及頒獎典禮，預估共吸引30萬粉絲齊聚世運主場館，市府除持續推出商圈夜市券，也推出多項應援響應活動，串連全市商圈夜市、百貨、KTV、餐酒館，搶攻演唱會經濟財。

BLACKPINK於2023年3月首度登上世運主場館，周邊商品搶翻天，排隊人潮超過1公里。（資料照）BLACKPINK於2023年3月首度登上世運主場館，周邊商品搶翻天，排隊人潮超過1公里。（資料照）

世界級韓國女團BLACKPINK將於本月10月18、19日，帶著全新巡演「DEADLINE」，二度登上高雄世運主場館開唱，預計吸引10萬歌迷朝聖，為迎接廣大海內外「BLINK」再次齊聚高雄，市府除延續兌換50元的商圈夜市優惠券，更推出一系列應援響應活動。

高市經發局指出，此次串連高雄20家韓食餐廳，推出10月份樂迷專屬優惠，粉絲憑商圈夜市優惠券消費，就可享贈送辣炒年糕、海鮮煎餅、加1元多1份等多重好康；夢時代、漢神巨蛋、新光三越、大遠百、SOGO、義大遊樂世界等百貨業者也推出折價券、體驗券與專櫃折扣。

為使歌迷在演唱會外也能感受音樂熱潮，特別與「理想國」合作，於高捷左營站設置BLACKPINK演唱會主視覺大型背板，讓BLINK一下高鐵就可以留下美美合照；市府並攜手高雄舞蹈教室「Koospark Dance Studio」，發起K-POP隨播即跳舞蹈大賽，10月17日下午6點半在中央公園商圈熱力開跳，歡迎參加；高雄餐酒館「OFFLINE離線」也將於演唱會前夜（17日），打造超嗨K-POP主題派對，帶來BLACKPINK金曲串燒連發，號召粉絲們來開心練舞。

為了讓歌迷提前練歌，「神采飛揚KTV」推出憑商圈夜市券享歡唱費8折，還送指定冷飲。（經發局提供）為了讓歌迷提前練歌，「神采飛揚KTV」推出憑商圈夜市券享歡唱費8折，還送指定冷飲。（經發局提供）

首度來台的人氣女團TWICE，將於11月22、23日登上世運主場館，子瑜終於回家鄉開唱，屆時市府也將推出一系列優惠與應援活動；此外，「2025亞洲明星盛典」（AAA）及「ACON音樂節」，則從桃園移師世運主場館，時間是12月6、7日，卡司堅強，從IU、朴寶劍、潤娥、張員瑛，到韓流頂尖團體Stray Kids、RIIZ等，粉絲早已搶票搶翻天。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中