自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（專題）情義相挺！Ella願為Selina付房貸 任賢齊甘願讓九孔「騙吃騙喝」

〔記者陳慧玲／專題報導〕五光十色的演藝圈，藝人之間雖會比拚人氣，但也有不少情義相挺的真摯友情，近期「Ella」陳嘉樺剛當完王力宏演唱會嘉賓，宣告接下來要「閉關」準備個人巡演，不過她過去上節目談到願為受傷的Selina付房貸的影片，近期又被瘋傳，再次成為佳話。

Ella將在11月中展開「「It's Me艾拉主意」巡演，不少大咖天王天后先前已特別為她錄影片宣傳，展現Ella的好人緣。近日網友則廣為討論Ella以前上節目曾提到，當年Selina拍戲遭火吻受傷事件，Ella透露當時Selina剛買新房不久，因此很擔心房貸問題，但她和田馥甄都跟Selina說，不用擔心，如果真的需要幫忙，她們都願意幫忙付房貸，只希望Selina能安心養病、復健。

Selina（左起）過去曾因拍戲燒傷擔心房貸問題，好姐妹田馥甄、Ella都表達心意願意幫助。（翻攝自臉書）Selina（左起）過去曾因拍戲燒傷擔心房貸問題，好姐妹田馥甄、Ella都表達心意願意幫助。（翻攝自臉書）

Selina也曾親自提到這件事：「住院期間，好姐妹對我說，老婆妳不用擔心，妳將來就算不能工作，房貸的錢姐妹付。到底是何德何能，能有這麼棒的姐妹，但我也很棒，因為我後來自己出來賺錢付房貸。」不管結果如何，但Ella和田馥甄展現的心意，已讓網友覺得感動。

任賢齊和好友九孔之間的情誼，也讓粉絲津津樂道，任賢齊過去帶過剛出道的五月天一起跑巡演，因此現在即使五月天已貴為天團，卻從未忘記任賢齊的提攜，多次在演唱會上公開向任賢齊表達謝意。另外任賢齊始終很挺九孔，甘願讓九孔打著他的名號「騙吃騙喝」。之前任賢齊舉辦演唱會，特別邀來摯友九孔主持，他一出場的現場歡呼聲就讓任賢齊見狀假裝吃醋說：「怎麼九孔的歡呼聲比較大？」九孔也妙答：「大概是因為在歌迷心中，我就等於任賢齊吧！」搞笑主持讓現場笑翻！

任賢齊（右二）經常在演唱會上邀請好友九孔（左二）主持，製造歡樂氣氛。（資料照，相信音樂提供）任賢齊（右二）經常在演唱會上邀請好友九孔（左二）主持，製造歡樂氣氛。（資料照，相信音樂提供）

其實早年任賢齊就曾挺身保護被工作人員刁難的九孔，不惜與對方發生口角。另外九孔母親過世後，任賢齊也曾幫助他走過傷痛，每天傳簡訊、打電話關心，並私下幫他接工作，轉移生活焦點。 一直到近期，任賢齊與九孔在《鑽石舞台之夜》演唱會中合體演出，九孔愛模仿好友，扮演山寨版任賢齊發送簽名照，也把粉絲逗樂，儘管任賢齊的人氣持續發燒，近期也完成美加巡演，但他從不會忘記九孔這位好兄弟。

演藝圈還有一些感人情義相挺的例子，「小胖老師」袁惟仁2018年在上海因跌倒腦溢血昏迷，返台休養後，2020年在家中再次跌倒，被判定為植物人臥病榻，由於需要龐大的醫療和長期照護費用，好友張宇曾發起募款，包括游鴻明、巫啓賢、陳子鴻等音樂圈好友都曾伸出援手相助。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中