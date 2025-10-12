（專題）情義相挺！Ella願為Selina付房貸 任賢齊甘願讓九孔「騙吃騙喝」

〔記者陳慧玲／專題報導〕五光十色的演藝圈，藝人之間雖會比拚人氣，但也有不少情義相挺的真摯友情，近期「Ella」陳嘉樺剛當完王力宏演唱會嘉賓，宣告接下來要「閉關」準備個人巡演，不過她過去上節目談到願為受傷的Selina付房貸的影片，近期又被瘋傳，再次成為佳話。

Ella將在11月中展開「「It's Me艾拉主意」巡演，不少大咖天王天后先前已特別為她錄影片宣傳，展現Ella的好人緣。近日網友則廣為討論Ella以前上節目曾提到，當年Selina拍戲遭火吻受傷事件，Ella透露當時Selina剛買新房不久，因此很擔心房貸問題，但她和田馥甄都跟Selina說，不用擔心，如果真的需要幫忙，她們都願意幫忙付房貸，只希望Selina能安心養病、復健。

請繼續往下閱讀...

Selina（左起）過去曾因拍戲燒傷擔心房貸問題，好姐妹田馥甄、Ella都表達心意願意幫助。（翻攝自臉書）

Selina也曾親自提到這件事：「住院期間，好姐妹對我說，老婆妳不用擔心，妳將來就算不能工作，房貸的錢姐妹付。到底是何德何能，能有這麼棒的姐妹，但我也很棒，因為我後來自己出來賺錢付房貸。」不管結果如何，但Ella和田馥甄展現的心意，已讓網友覺得感動。

任賢齊和好友九孔之間的情誼，也讓粉絲津津樂道，任賢齊過去帶過剛出道的五月天一起跑巡演，因此現在即使五月天已貴為天團，卻從未忘記任賢齊的提攜，多次在演唱會上公開向任賢齊表達謝意。另外任賢齊始終很挺九孔，甘願讓九孔打著他的名號「騙吃騙喝」。之前任賢齊舉辦演唱會，特別邀來摯友九孔主持，他一出場的現場歡呼聲就讓任賢齊見狀假裝吃醋說：「怎麼九孔的歡呼聲比較大？」九孔也妙答：「大概是因為在歌迷心中，我就等於任賢齊吧！」搞笑主持讓現場笑翻！

任賢齊（右二）經常在演唱會上邀請好友九孔（左二）主持，製造歡樂氣氛。（資料照，相信音樂提供）

其實早年任賢齊就曾挺身保護被工作人員刁難的九孔，不惜與對方發生口角。另外九孔母親過世後，任賢齊也曾幫助他走過傷痛，每天傳簡訊、打電話關心，並私下幫他接工作，轉移生活焦點。 一直到近期，任賢齊與九孔在《鑽石舞台之夜》演唱會中合體演出，九孔愛模仿好友，扮演山寨版任賢齊發送簽名照，也把粉絲逗樂，儘管任賢齊的人氣持續發燒，近期也完成美加巡演，但他從不會忘記九孔這位好兄弟。

演藝圈還有一些感人情義相挺的例子，「小胖老師」袁惟仁2018年在上海因跌倒腦溢血昏迷，返台休養後，2020年在家中再次跌倒，被判定為植物人臥病榻，由於需要龐大的醫療和長期照護費用，好友張宇曾發起募款，包括游鴻明、巫啓賢、陳子鴻等音樂圈好友都曾伸出援手相助。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法