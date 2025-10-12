自由電子報
娛樂 最新消息

被指館長死敵 486先生硬起來首發聲

486先生（左）曾多次在臉書發文向館長（右）提出建言。（翻攝自486先生臉書）486先生（左）曾多次在臉書發文向館長（右）提出建言。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢以「挺台反共」形象擄獲大批粉絲，不過近來立場大轉變，不但二訪中國大力宣揚中國美好，遭到許多粉絲反彈謾罵，團購電商名人「486先生」陳延昶多次跳出來對館長提出建言，不料卻被指「宿敵」。

對此，486先生特別在臉書發文澄清此事，他高分貝說：「誰說我是阿漢的死敵……根本造謠啊，要說這世上還有誰會給阿漢忠告的，那不就是我嗎？」否認自己絕非館長的死敵。

事實上，針對館長事業走下坡，486先生曾苦口婆心提出個人看法，他說:「主要源於館長政治立場頻繁轉向所引發的粉絲與市場抵制，當他由早期的反共、挺台獨轉向公開親中、兩岸融合，並接連到中國直播打卡，原本支持他的本土粉絲群感到失望，更有不少人在社群上發起抵制，導致他在台灣的健身房與周邊商品銷售大幅下滑。」

486先生甚至表示，這幾年自己不斷希望館長能多閱讀多看書，好好靜心自己心靈，「可能他完全不聽我建議。」

點圖放大header
點圖放大body

