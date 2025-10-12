自由電子報
娛樂 最新消息

泰勒絲訂婚忘了通知紅髮艾德 原因曝光主持人笑到崩潰

泰勒絲8月宣布與交往兩年的NFL球星凱爾斯訂婚。（翻攝自IG）泰勒絲8月宣布與交往兩年的NFL球星凱爾斯訂婚。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國天后泰勒絲8月宣布與交往兩年的NFL球星凱爾斯訂婚，全球粉絲歡騰，不過她的多年摯友英國歌手紅髮艾德竟然和一般路人一樣，是透過社群才知道好消息！

泰勒絲近日登上美國脫口秀《吉米A咖秀》接受訪問，被主持人追問：「妳怎麼連艾德都沒通知？」她無奈笑回：「因為他根本沒有手機。」這句話讓吉米瞬間驚呆，差點從椅子上跌下來。

泰勒絲為了證明自己沒有誇張，連續強調三次「他真的沒有手機」，吉米哭笑不得反問：「他不是還寫過一首歌是在唱舊手機嗎？」泰勒絲笑說，艾德現在連那支舊手機都不用了，「我就是愛他這一點，好古怪。」

紅髮艾德透過社群才知道泰勒絲訂婚的消息。（翻攝IG）紅髮艾德透過社群才知道泰勒絲訂婚的消息。（翻攝IG）

她透露，自己宣布訂婚後，是靠手機通話紀錄與訊息名單逐一通知朋友，「結果艾德沒有手機，名字根本不在清單裡，我就這樣把他忘了。」

至於最後如何補救？她說，平常要聯絡紅髮艾德，得「先發Email給他的團隊，約好時間，工作人員找一台平板遞給他，我們再視訊聊天」，整套流程宛如「大人把平板交給小孩玩」般逗趣。

