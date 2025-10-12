自由電子報
娛樂 最新消息

YTR荒姨升格新手媽媽2個月 曝有好多鬼故事

YouTuber荒姨與山姆老思8月迎來兒子誕生。（翻攝自IG）YouTuber荒姨與山姆老思8月迎來兒子誕生。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber荒姨與山姆老思8月迎來兒子誕生，升格新手媽媽9日吐露2個月育兒心聲，驚恐表示：「真的好多鬼故事可以分享。」

荒姨最怕小孩生病，為了保護兒子健康訂下嚴格規範，任何人接觸寶寶前都必須消毒、戴口罩，「吸煙者不準接觸，同住者百日咳和疫苗打好打滿。」同時拒讓醫護人員以外的陌生人抱兒子，「絕對不准碰小孩的臉，特別是嘴巴及眼部。」

其他人要碰小孩，荒姨坦言都會感到很焦慮，她無奈表示：「會被說我很機車難搞，顧成這樣太誇張！」甚至被酸：「生下小孩就這麼偉大嗎？」更讓她火大的是，那些自稱有經驗、卻否定專業意見的人，「醫生說的不一定是對的？沒學醫的會比醫生厲害喔？吵死！」

自從當了媽媽，荒姨真正體會到講道理沒用，因為總有人會用自己的思維對待別人的孩子，「所以當媽媽後跟小孩有關的一切我拒絕內耗，該怎樣就怎樣！沒得商量！有事就直接講！」

荒姨IG全文

育兒近兩個月，真的好多鬼故事可以分享
我最怕小孩生病！看過太多因為大人防疫的疏忽
導致本來可以避免的悲劇發生在寶寶身上
所以任何人接觸寶寶前我都要求消毒戴口罩
吸煙者不準接觸，同住者百日咳和疫苗打好打滿
陌生人除了醫生和護士其餘我一律不給碰
絕對不准碰小孩的臉，特別是嘴巴及眼部
說真的除了主要照顧者其他人要接觸我都很焦慮
然後就會被說我很機車難搞，顧成這樣太誇張！

：也太誇張了吧？小孩不用顧成這樣
：我們以前也沒這樣顧，小孩還不是活得好好的
：你這樣要求一堆會沒人想抱你的小孩
：生下他很偉大嗎？怎麼什麼都要聽你的
：醫生說的不一定是對的，我們都是有經驗的人
（這個讓我最火大，沒學醫的是會比醫生厲害喔？吵死）

1. 我是媽媽及主要照顧者，我要怎麼照顧是我的決定，凡事就是尊重媽媽，我不會害他
2. 以前的育兒知識與現在不同，資訊一直在更新，再者以前也沒那麼多奇怪的病毒，我小心一點怎麼了？
3. 沒人想抱就不要抱，而且不被抱是會怎麼樣是不是？為什麼我一定要讓別人抱我的小孩？嗯^_^？
4. 想接觸一律就是給我配合，落實消毒戴口罩，誰都一樣，那種不配合還要反過來檢討媽媽難搞的，能滾多遠滾多遠，煩死

當媽媽的都懂，我辛辛苦苦懷胎十個月，好不容易撐過來
忍著生產的疼痛生下他，這麼得來不易的一個生命
我龜毛一點怎麼了？為什麼這樣的照顧方式要被檢討？不懂欸

懷孕時我就發現很多事情用講的是沒用的
很多人還是會用自己的思維去對待別人的寶貝
所以當媽媽後跟小孩有關的一切我拒絕內耗
該怎樣就怎樣！沒得商量！有事就直接講！

育兒的方式一切就是尊重媽媽！
育兒的方式一切就是尊重媽媽！
育兒的方式一切就是尊重媽媽！

共勉之，請大家不要為難生他的媽媽
那是她的孩子，她不會害他。

然後我再說一次！
「我的小孩不會因為沒被你抱而怎麼樣」
滾！

點圖放大header
點圖放大body

