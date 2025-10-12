自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

8個月徒刑定讞！T-ara前成員雅凜虐童上訴被駁回

雅凜因涉嫌虐待兒童、誹謗被判有期徒刑8個月，緩刑2年定讞。（翻攝自IG）雅凜因涉嫌虐待兒童、誹謗被判有期徒刑8個月，緩刑2年定讞。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團T-ara前成員雅凜去年控前夫動手虐兒，不過案件反轉，檢方起訴雅凜虐待兒童、誘拐未成年等罪名，今年元月判決結果出爐，她因涉嫌虐待兒童、誹謗被判有期徒刑8個月，緩刑2年，並須接受40小時兒童虐待預防講座。

最新消息，雅凜不滿判決上訴，結果近日出爐被駁回，最終她因涉嫌虐童與誹謗罪，被判8個月徒刑、緩刑2年定讞。

韓媒報導，雅凜被指控在孩子面前辱罵前夫，對兒童造成情感虐待，並在網路直播中公開法院判決書，對當事人進行誹謗。法院指出，雅凜已承認虐待指控，至於名譽毀損的部分，法院認為她並未核實內容，且直播發言涉及故意貶損他人名譽，具有誹謗意圖。

此外，雅凜的母親也因讓孫子置身於這樣的環境中成長，被判有期徒刑4個月，緩刑1年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中