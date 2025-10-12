8個月徒刑定讞！T-ara前成員雅凜虐童上訴被駁回

雅凜因涉嫌虐待兒童、誹謗被判有期徒刑8個月，緩刑2年定讞。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團T-ara前成員雅凜去年控前夫動手虐兒，不過案件反轉，檢方起訴雅凜虐待兒童、誘拐未成年等罪名，今年元月判決結果出爐，她因涉嫌虐待兒童、誹謗被判有期徒刑8個月，緩刑2年，並須接受40小時兒童虐待預防講座。

最新消息，雅凜不滿判決上訴，結果近日出爐被駁回，最終她因涉嫌虐童與誹謗罪，被判8個月徒刑、緩刑2年定讞。

韓媒報導，雅凜被指控在孩子面前辱罵前夫，對兒童造成情感虐待，並在網路直播中公開法院判決書，對當事人進行誹謗。法院指出，雅凜已承認虐待指控，至於名譽毀損的部分，法院認為她並未核實內容，且直播發言涉及故意貶損他人名譽，具有誹謗意圖。

此外，雅凜的母親也因讓孫子置身於這樣的環境中成長，被判有期徒刑4個月，緩刑1年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

