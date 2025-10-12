成龍被巨人夾擊！ 與姚明、歐尼爾同框崩潰仰頭 網友笑瘋

成龍在奧尼爾身後看起來小鳥依人。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕NBA中國賽近日於澳門威尼斯人綜藝館盛大登場，現場星光熠熠，雲集體壇、娛樂圈與商界名人，包括香港武打巨星成龍、英格蘭足球名宿大衛・貝克漢、NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾、阿里巴巴創辦人馬雲、影帝梁朝偉與劉嘉玲、南韓韓流男神李棟旭、「Henry」劉憲華、饒舌歌手歐陽靖等人同場亮相，堪稱「巨星同學會」。

貝克漢（左起）、姚明、成龍、歐尼爾合照，網友笑稱是「凹凸凹凸組合」。（翻攝微博）

成龍也在今日於社群曬出多張與大衛・貝克漢、姚明、歐尼爾等人的合照，並笑稱：「哈哈，好久不見！」其中一張合照中，四人依序站位為大衛・貝克漢（183公分）、姚明（229公分）、成龍（174公分）、歐尼爾（216公分），四人笑容燦爛，但極具反差的身高比例也讓網友笑稱是「凹凸凹凸組合」。

成龍站在姚明與歐尼爾之間，逗趣表情笑翻網友。（翻攝微博）

另一張照片中，成龍更被姚明與歐尼爾「雙人包夾」，面對兩位巨人級球星，他仰頭露出驚訝表情，形成逗趣畫面。網友紛紛留言：「大哥瞬間變得好嬌小」、「沒想到龍叔也能小鳥依人」、「龍叔像是模型擺件一樣」、「最萌身高差！」、「這才是真正的『站在巨人之間』的感覺」。

