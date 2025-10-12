自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成龍被巨人夾擊！ 與姚明、歐尼爾同框崩潰仰頭 網友笑瘋

成龍在奧尼爾身後看起來小鳥依人。（翻攝微博）成龍在奧尼爾身後看起來小鳥依人。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕NBA中國賽近日於澳門威尼斯人綜藝館盛大登場，現場星光熠熠，雲集體壇、娛樂圈與商界名人，包括香港武打巨星成龍、英格蘭足球名宿大衛・貝克漢、NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾、阿里巴巴創辦人馬雲、影帝梁朝偉與劉嘉玲、南韓韓流男神李棟旭、「Henry」劉憲華、饒舌歌手歐陽靖等人同場亮相，堪稱「巨星同學會」。

貝克漢（左起）、姚明、成龍、歐尼爾合照，網友笑稱是「凹凸凹凸組合」。（翻攝微博）貝克漢（左起）、姚明、成龍、歐尼爾合照，網友笑稱是「凹凸凹凸組合」。（翻攝微博）

成龍也在今日於社群曬出多張與大衛・貝克漢、姚明、歐尼爾等人的合照，並笑稱：「哈哈，好久不見！」其中一張合照中，四人依序站位為大衛・貝克漢（183公分）、姚明（229公分）、成龍（174公分）、歐尼爾（216公分），四人笑容燦爛，但極具反差的身高比例也讓網友笑稱是「凹凸凹凸組合」。

成龍站在姚明與歐尼爾之間，逗趣表情笑翻網友。（翻攝微博）成龍站在姚明與歐尼爾之間，逗趣表情笑翻網友。（翻攝微博）

另一張照片中，成龍更被姚明與歐尼爾「雙人包夾」，面對兩位巨人級球星，他仰頭露出驚訝表情，形成逗趣畫面。網友紛紛留言：「大哥瞬間變得好嬌小」、「沒想到龍叔也能小鳥依人」、「龍叔像是模型擺件一樣」、「最萌身高差！」、「這才是真正的『站在巨人之間』的感覺」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中