自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《老練律師》大衛德爾里奧被控性騷 悲慘下場曝光

大衛德爾里奧在《老練律師》飾演紐約知名律師事務所的年輕律師。（翻攝自IG）大衛德爾里奧在《老練律師》飾演紐約知名律師事務所的年輕律師。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國CBS影集《老練律師》（Matlock）男星大衛德爾里奧（David Del Rio）被指控性騷女演員莉亞路易斯（Leah Lewis），慘被劇組帶離片場並隨即遭到開除。

現年38歲大衛德爾里奧在《老練律師》飾演紐約知名律師事務所的年輕律師，綜合外電報導，CBS證實大衛德爾里奧深陷性騷風暴，他的角色將被剔除；《Deadline》報導，此事件發生於 今年9月底，劇組也展開調查，大衛德奧里奧日前已被請出劇組，暗示遭到開除。

這起性騷擾風暴經由媒體報導後，CBS只能被動對外證實大衛德爾里奧離職消息，但拒絕就此事發表進一步評論。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中