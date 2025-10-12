《老練律師》大衛德爾里奧被控性騷 悲慘下場曝光

大衛德爾里奧在《老練律師》飾演紐約知名律師事務所的年輕律師。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國CBS影集《老練律師》（Matlock）男星大衛德爾里奧（David Del Rio）被指控性騷女演員莉亞路易斯（Leah Lewis），慘被劇組帶離片場並隨即遭到開除。

現年38歲大衛德爾里奧在《老練律師》飾演紐約知名律師事務所的年輕律師，綜合外電報導，CBS證實大衛德爾里奧深陷性騷風暴，他的角色將被剔除；《Deadline》報導，此事件發生於 今年9月底，劇組也展開調查，大衛德奧里奧日前已被請出劇組，暗示遭到開除。

這起性騷擾風暴經由媒體報導後，CBS只能被動對外證實大衛德爾里奧離職消息，但拒絕就此事發表進一步評論。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

