自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《中文怪物》淘汰賽炸鍋！狄伯仁遭隊友踢出 美籍選手怒飆髒話

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路話題實境節目《中文怪物》昨（11日）播出第五集，本集持續挑戰第三關高難度的「中文聽力」，但殘酷淘汰機制讓現場參賽者相當錯愕。節目規定依各隊「答題準確率」排名分配淘汰名額，結果最令人跌破眼鏡的是中文實力被公認最頂尖的狄伯仁，竟遭隊友「戰略性淘汰」，引爆美籍選手怒火。

《中文怪物》選手狄伯仁慘遭隊友投票淘汰。（翻攝YT）《中文怪物》選手狄伯仁慘遭隊友投票淘汰。（翻攝YT）

節目採取匿名投票淘汰機制，每位選手在紙上寫下欲淘汰對象名字，得票數最低者出局。沒想到狄伯仁因「太強」反成眾矢之的，隊友梵雅戈在投票前直言：「因為我覺得你最有可能拿到30萬塊。」史巧薇也無奈表示：「因為我知道我如果跟他對戰，我一定是輸的。」

淘汰結果一公布，美籍選手諾嚴當場情緒失控，怒飆粗話：「X你X勒！」並痛斥：「狄伯仁這個人不應該被淘汰，因為他太強了，大家都想把他幹掉，所以我覺得這樣被淘汰，我看了很不爽。」第一名晉級的海瑞森也看不下去，冷回：「一定是strategic voting（策略性投票）吧？」

美籍選手諾嚴針對狄伯仁被淘汰看不下去，忍不住飆罵髒話。（翻攝YT）美籍選手諾嚴針對狄伯仁被淘汰看不下去，忍不住飆罵髒話。（翻攝YT）

但同隊並非全員倒戈，選手安娜是唯一沒有投狄伯仁的人。她在賽後訪問中忍不住落淚，哽咽表示：「狄伯仁就是一個好隊長，然後二我覺得他是一個很強的參賽者，我希望他可以留下來。」

第五集播出後掀起網路熱議，許多網友替狄伯仁抱不平《中文怪物》也宣告下週六迎來最終章，究竟誰能奪下30萬冠軍，讓網友相當好奇。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中