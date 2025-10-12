《中文怪物》淘汰賽炸鍋！狄伯仁遭隊友踢出 美籍選手怒飆髒話

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路話題實境節目《中文怪物》昨（11日）播出第五集，本集持續挑戰第三關高難度的「中文聽力」，但殘酷淘汰機制讓現場參賽者相當錯愕。節目規定依各隊「答題準確率」排名分配淘汰名額，結果最令人跌破眼鏡的是，中文實力被公認最頂尖的狄伯仁，竟遭隊友「戰略性淘汰」，引爆美籍選手怒火。

《中文怪物》選手狄伯仁慘遭隊友投票淘汰。（翻攝YT）

節目採取匿名投票淘汰機制，每位選手在紙上寫下欲淘汰對象名字，得票數最低者出局。沒想到狄伯仁因「太強」反成眾矢之的，隊友梵雅戈在投票前直言：「因為我覺得你最有可能拿到30萬塊。」史巧薇也無奈表示：「因為我知道我如果跟他對戰，我一定是輸的。」

淘汰結果一公布，美籍選手諾嚴當場情緒失控，怒飆粗話：「X你X勒！」並痛斥：「狄伯仁這個人不應該被淘汰，因為他太強了，大家都想把他幹掉，所以我覺得這樣被淘汰，我看了很不爽。」第一名晉級的海瑞森也看不下去，冷回：「一定是strategic voting（策略性投票）吧？」

美籍選手諾嚴針對狄伯仁被淘汰看不下去，忍不住飆罵髒話。（翻攝YT）

但同隊並非全員倒戈，選手安娜是唯一沒有投狄伯仁的人。她在賽後訪問中忍不住落淚，哽咽表示：「狄伯仁就是一個好隊長，然後二我覺得他是一個很強的參賽者，我希望他可以留下來。」

第五集播出後掀起網路熱議，許多網友替狄伯仁抱不平，《中文怪物》也宣告下週六迎來最終章，究竟誰能奪下30萬冠軍，讓網友相當好奇。

