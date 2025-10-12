自由電子報
娛樂 最新消息

玩加密貨幣慘虧16億7千萬 黃立成淡定回應

「麻吉大哥」黃立成近日被爆出玩加密貨幣翻車，引發關注。（資料照）「麻吉大哥」黃立成近日被爆出玩加密貨幣翻車，引發關注。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成爆出近期玩加密貨幣翻車，慘賠1850萬美元（約5.52億台幣），10日加密貨幣市場更上演史上最大爆倉慘劇，被查出20多天以來，原獲利逾4450萬美元（約13億7千萬台幣），如今反虧1000萬美元（約3億台幣），來來回回損失數字逾5450萬美元（約16億7千萬台幣）。

對於外界爆他虧損驚人數據，黃立成在X轉發此新聞並表示：「Was fun while it lasted。」（過程很有趣）。粉絲則留言虧 「他超有錢，這金額沒什麼」、「對他來說，只是數字遊戲」、「估計很快又會從銀行湊錢捲土重來」。

今年6月，黃立成曾靠HYPE幣獲利650萬美元（約1.95億台幣），被譽為「幣圈傳奇」、「幣圈操作王」，如今獲利全數回吐並倒賠千萬，讓網友見識到幣圈的高風險高收益。

點圖放大header
點圖放大body

