《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓過世 享壽79歲

黛安基頓不幸於11日過世，享壽79歲。（翻攝自黛安基頓IG）



〔娛樂頻道／綜合報導〕奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton）1977年與前男友、導演伍迪艾倫（Woody Allen）合作《安妮霍爾》（Annie Hall）演出女主角，她以此片登上奧斯卡影后，不幸傳出11日過世，享壽79歲。

黛安基頓家屬昨透過發言人證實前死訊，透露她在美國加州家中過世，但未透露相關細節，僅盼外界尊重家人隱私。

請繼續往下閱讀...

1972年，黛安基頓在經典黑幫電影《教父》（The Godfather）飾演麥可柯里昂妻子凱（Kay）而受矚目，入行以來受矚目演出包括《烽火赤焰萬里情》（Reds）、《親親壞姐妹》（Marvin’s Room）與《愛你在心眼難開》（Something’s Gotta Give）等。

黛安基頓1946年1月5日出生於加州洛杉磯，一生未曾結婚，曾與伍迪艾倫、華倫比提（Warren Beatty）及艾爾帕西諾（Al Pacino）傳出戀情。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法