41歲大咖天后出事了 墜落2公尺舞台半夜發聲

〔記者張釔泠／綜合報導〕張靚穎昨（11日）過41歲生日，沒想到卻在西安巡演時失足，踩空摔落舞台，當場手濺血，讓粉絲驚嚇不已。演出後她也親報平安，樂觀表示「順利進入嶄新的一歲」。

張靚穎跌落舞台後，深夜發聲了。（翻攝自微博）

張靚穎昨晚演出時，不慎從約2公尺高的舞台邊緣跌落，工作人員立刻湧上前，她被攙扶起身，雖然明顯受傷，卻仍堅持繼續演出，展現高度敬業精神。

她墜落舞台的驚險畫面在網路瘋傳，演唱會結束後，她根本還來不及喘氣，就立刻在微博發文：「放心！我沒事！」就怕歌迷因為太擔心她的傷勢而掃興。

她甚至還在留言區一一交代粉絲：「呀！還在下雨...你們回家也注意安全喔！」、「不要影響心情哈！都給我去聽新歌！接著奏樂接著舞」，甚至透露自己連耳機也摔了，「剛剛才知道，原來後面是耳機摔壞了，我是說怎麼聽起來怪怪的...北京我肯定沒問題哈」，貼心的話語讓粉絲更加心疼。

