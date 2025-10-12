自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

41歲大咖天后出事了 墜落2公尺舞台半夜發聲

〔記者張釔泠／綜合報導〕張靚穎昨（11日）過41歲生日，沒想到卻在西安巡演時失足，踩空摔落舞台，當場手濺血，讓粉絲驚嚇不已。演出後她也親報平安，樂觀表示「順利進入嶄新的一歲」。

張靚穎跌落舞台後，深夜發聲了。（翻攝自微博）張靚穎跌落舞台後，深夜發聲了。（翻攝自微博）

張靚穎昨晚演出時，不慎從約2公尺高的舞台邊緣跌落，工作人員立刻湧上前，她被攙扶起身，雖然明顯受傷，卻仍堅持繼續演出，展現高度敬業精神。

她墜落舞台的驚險畫面在網路瘋傳，演唱會結束後，她根本還來不及喘氣，就立刻在微博發文：「放心！我沒事！」就怕歌迷因為太擔心她的傷勢而掃興。

張靚穎跌落舞台後，深夜發聲了。（翻攝自微博）張靚穎跌落舞台後，深夜發聲了。（翻攝自微博）

她甚至還在留言區一一交代粉絲：「呀！還在下雨...你們回家也注意安全喔！」、「不要影響心情哈！都給我去聽新歌！接著奏樂接著舞」，甚至透露自己連耳機也摔了，「剛剛才知道，原來後面是耳機摔壞了，我是說怎麼聽起來怪怪的...北京我肯定沒問題哈」，貼心的話語讓粉絲更加心疼。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中