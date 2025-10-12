台灣人快看！阿部瑪利亞開箱Lawson：這標示才是日本人最愛

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星阿部瑪利亞在台灣發展多年，日前在YouTube拍攝影片，以「日本人教你怎麼買日本便利商店」為主題，在大阪開箱7-11、全家以及Lawson共三家便利商店，女神推薦日本超商的必買物，掀起台灣網友熱烈迴響，紛紛朝聖作筆記。

阿部瑪利亞在影片中介紹，在日本7-11最有名的就是微波食品；全家便利商店除了炸雞肉，還有服飾也很受到民眾歡迎，就連日本男星山田孝之平常都會買全家推出的衣服；至於到了台灣人最愛的Lawson，則是一定要去狂嗑甜點。

阿部瑪利亞開箱日本便利商店。（翻攝YouTube）

只見阿部瑪利亞一到Lawson就先介紹起機能茶，她笑說:「來到便利商店一定要的，就是這個大便茶，我在AKB（女團）的時候開始，AKB的成員超愛買的茶，因為喝了之後很順暢。」

阿部瑪利亞也大力推薦生乳捲，她不忘提醒台灣網友，可以注意包裝上的星星標示，代表這些甜點都是日本民眾票選出來的產品，或是Lawson賣得特別好的商品。其中藍色字樣代表「特別系列裡面的普通東西」，金色代表「特別系列裡面特別厲害的東西」，咖啡色代表「在店家裡面現做的東西」，阿部瑪利亞貼心提醒：「基本上就看三顆星就對了喔，就是日本人大家喜歡的東西！」

