娛樂 音樂

（專訪）許光漢盧廣仲差在哪？香港混血才女被迷倒全說了

〔記者陽昕翰／專訪〕香港音樂才女「moon tang」鄧凱文是港泰混血兒，出道3年多的她目前單身，放話要全力衝刺歌唱事業，受訪害羞笑說：「我很欣賞盧廣仲，從以前就很喜歡他，也有聽他的新專輯。」接著更語出驚人說：「我對帥哥是有恐懼的，我喜歡勤勞、有上進心的男生。」

moon tang熱愛台灣美食，體驗在台灣烤肉的樂趣。（記者潘少棠攝）moon tang熱愛台灣美食，體驗在台灣烤肉的樂趣。（記者潘少棠攝）

moon tang招認被盧廣仲迷倒，還有戲劇男神許光漢也是她的菜，透露他真的很受歡迎，不忘解釋：「像許光漢真的很帥，但我會不敢靠近，覺得要遠遠欣賞比較好，就像是藝術品，要保持一點距離，這樣比較有美感。」

香港音樂才女moon tang首度在台灣開唱。（記者潘少棠攝）香港音樂才女moon tang首度在台灣開唱。（記者潘少棠攝）

大學攻讀設計的moon tang，因為玩社團對表演產生興趣，她的藝名「Moon（月亮）」聽起來夢幻又浪漫。她解釋：「因為哥哥從小就很愛看《美少女戰士》，我跟著他一起看，也很喜歡月光仙子，所以就取了跟她一樣的名字。」

moon tang暢談自己的理想型。（記者潘少棠攝）moon tang暢談自己的理想型。（記者潘少棠攝）

26歲的moon tang皮膚黝黑，熱愛運動的她就算來台灣宣傳也不忘鍛鍊體態，「我每天都會運動，不管是游泳或去健身房跑步，哪怕來台灣工作也一樣，會讓自己狀態更好。」更透露學生時代就來過台灣，對這裡印象很好，「去年發了第一首國語單曲，今年就決定要在台北開唱。」

許光漢。（資料照，記者王文麟攝）許光漢。（資料照，記者王文麟攝）

盧廣仲。（資料照，記者陳奕全攝）盧廣仲。（資料照，記者陳奕全攝）

說起和台灣的緣分，moon tang笑說：「我最喜歡台灣的美食，這次有去吃橘色火鍋，還有體驗到中秋節第一次烤肉，真的超開心。」提到香港人中秋節多是聚餐，反而沒有烤肉的習慣。moon tang今年剛完成了在香港的個唱，本月18日要在台北Legacy舉辦首場在台灣的演唱會，力邀一起合作新歌的創作才子鶴The Crane擔任嘉賓。

body

