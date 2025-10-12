日本國寶級演員集結高雄衛武營！動作劇男神春田純一搭《篤姬》男星開演

〔記者蕭方綺／台北報導〕被譽為「日本劇場三十年經典代表作」的《蒲田進行曲完結篇：銀之死》，今中午於高雄衛武營戲劇院登場，開啟一場跨越語言與時代的劇場對話。本劇集結日本劇壇最頂級陣容國寶級演員春田純一、《篤姬》男星武智健二、大下順子、吉田智則、貴山佑哉、崛田眞三等人領銜演出，並由清家利一、植村喜八郎、喜多川務、澀谷天笑等實力派共同演繹，氣勢非凡。

《篤姬》男星武智健二演出舞台劇《蒲田進行曲完結篇：銀之死》。（國際舞台文化表演藝術交流協會提供）

飾演悲劇靈魂「安次」的武智健二分享，全劇最經典的「樓梯墜落」慢動作和「銀次郎」場景，是每位演員的極限挑戰。「每一次跌落都不是單純的動作，而是一種命運的重量。觀眾會看到時間被拉長，彷彿在見證靈魂的崩解與重生。」武智健二提起，「樓梯墜落的橋段，更像是飾演角色一次又一次與命運的對抗。」

此次製作的一大亮點，是由台灣團隊研發的「無國界情感字幕系統」，結合浮空投影與AI技術，能根據劇中情緒即時調整字體、色溫與速度，讓字幕不再只是資訊輔助，而是表演的一部分。國際舞台文化表演藝術交流協會（IPAC）指出：「這項創新讓字幕成為情緒的延伸，使觀眾即使不懂日語，也能同步感受舞台上情緒的呼吸與脈動。這是從亞洲出發、向全世界傳遞的新劇場語言。」

日本動作男神春田純一演出舞台劇《蒲田進行曲完結篇：銀之死》。（國際舞台文化表演藝術交流協會提供）

《銀之死》以獨特的電影語法重構舞台節奏，透過聲光對位、慢動作與即時影像設計，將演員的情緒、光影與節奏編織成一首「被看見的詩」。日本戲劇界重量級導演錦織一清以近乎禪的手法探索演員與角色以及現實與夢境的界線，讓劇場成為觀眾自我對話的鏡子。這部作品不僅回望日本劇場的黃金時代，也象徵亞洲表演藝術邁向「從語言走向情感、從國界邁向共感」的新時代。

