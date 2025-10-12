（專訪）連炳發入圍金鐘成越南之光！媽媽不敢看戲仍追問：有跟張鈞甯談戀愛嗎？

〔記者蕭方綺／專訪〕越南影帝連炳發來台與張鈞甯合作影集《化外之醫》，兩人雙雙入圍金鐘60戲劇節目男女主角獎，同劇的楊一展與「爆花」蔡亘晏也分別入圍男女配角獎，被視為今年得獎大熱門之一。連炳發上月得知入圍喜訊時，剛從加拿大影展返國，人在韓國機場等轉機，意外接到滿滿祝賀訊息。張鈞甯也傳訊恭喜他：「恭喜你，也恭喜我們。」

連炳發私下勤於健身，也在劇中小露胸肌。（瀚草文創提供）

劇中，他為了替在台移工的母親籌措龐大醫療費，不惜赴台暗中從事非法醫療。戲外的他與媽媽感情同樣深厚，笑說媽媽怕血腥畫面，看完《化外之醫》第一集就不敢繼續，但仍會追問劇情，甚至關心「戲裡有沒有跟張鈞甯談戀愛」等細節。這回他入圍金鐘獎，許多親友紛紛恭喜媽媽：「你們連炳發現在很有名，還有名到台灣去囉！」

連炳發18日將來台參與戲劇金鐘獎盛典。（瀚草文創提供）

平時只要有空，他仍維持清晨騎摩托車載媽媽到傳統市場買菜的習慣。被問是否會被粉絲認出，他哈哈大笑說：「我會偽裝啦！讓別人不要認出，因為這段時間只想留給我和媽媽。」

連炳發是性格潮男。（瀚草文創提供）

他前年為了《化外之醫》首度來台拍戲，除了醫療動作難度高，更是第一次以英文演出，還得對外籍移工在台的處境培養高度同理心。劇組安排他到移工聚集地與收留「黑戶寶寶」的單位進行田調。他印象最深的是一位在台10多年的越南姐姐，因四處打黑工準備自首，要遣返回越南，聽完她的故事，他感慨說：「第一次感受到越南移工在台灣活得這麼偷偷摸摸。」

連炳發與張鈞甯合作影集《化外之醫》。（瀚草文創提供）

至於這次入圍，有沒有自認哪邊「亮點」被評審看見？連炳發先是謙虛表示，自己沒有參與過金鐘獎，不清楚評審關注的重點，但拍攝過程中有兩場戲讓他印象深刻。其一也是他進劇組第一天拍的第一場戲，是張鈞甯替他到病房探望媽媽，他透過手機視訊見媽媽。當時他和其他演員還不太熟，情感連結尚未建立，但因場景逼真，仍能全情投入、給出飽滿情緒。

第二場則是他被警察拘留、雙手遭上銬，仍強烈想衝進醫院見媽媽的一幕。「那場戲拍了很多次，每次都要讓情緒維持在那個強度，用百分之百的力氣去做。」他回憶拍到最後內心非常複雜，「覺得遺憾，也有一點自責，明明來台灣是為了陪媽媽，怎麼會變成被抓、沒錢幫她治療的狀況。」也因為這些情緒，讓《化外之醫》對他格外重要。

連炳發（右）在《化外之醫》中，來台進行非法醫療行為。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

此外，近來他戲約不斷，還要錄製越南版《Running Man》，幾乎沒有空檔。但因與《化外之醫》劇組情感深厚，加上作品受到矚目，他「東挪西借」終於排出時間，將於18日來台出席金鐘獎，隔天再飛回越南拍戲。他笑說：「能在這時刻和大家一起就很開心，得不得獎不重要。」

雖然口中說得失心不重，但他仍請經紀人幫忙找出其他入圍者楊祐寧、范少勳等4人資料稍作研究，「能和他們一起入圍就是榮幸，他們除了金鐘獎，也有作品入圍其他國際大獎。」看來他的確有用心研究對手。

