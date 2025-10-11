金鐘60》觀眾沒看到的幕後！金鐘「豪華廁所」曝光 小禎、李佩甄也朝聖

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第60屆廣播金鐘獎」頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心盛大登場，觀眾看到的是星光閃耀的頒獎舞台，卻沒想到在典禮幕後，連廁所都講究到讓人驚呼。現場特別搭設一座由貨櫃改裝的「豪華冷氣廁所」，內裝媲美飯店，不僅媒體人拍手叫好，連擔任頒獎嘉賓的小禎與李佩甄離場前都忍不住被吸引進去「朝聖」。

金鐘典禮搭設的精美臨時廁所，讓媒體讚聲連連。（記者傅茗渝攝）

這座「金鐘廁所」設置用心，在媒體與工作人員間早有口碑。木紋質感的牆面、雙洗手台、植栽妝點，加上冷氣空調吹得舒適宜人，整體乾淨明亮、隔間寬敞，連馬桶蓋都貼上可愛小熊貼紙，細節滿滿。

廁所內設冷氣空調、雙洗手台，細節講究堪稱「金鐘等級」。（記者傅茗渝攝）

小禎與李佩甄準備離開典禮現場時，剛好經過廁所外，不約而同停下腳步探頭參觀。兩人團隊成員也將這幕po上社群，只見兩人好奇心爆棚，走上台階一看，驚呼：「太豪華了吧！」李佩甄笑說：「冷氣好冷」，小禎也打趣回冷到她都換上秋裝了。

小禎、李佩甄離場前被「金鐘豪華女廁」吸引。（翻攝自IG、記者傅茗渝攝）

