娛樂 音樂

李玟未看的訊息被公開 二姊懇求「尊重逝者與生者」

李玟離世已有2年，今日官方社群帳號出現異常登入。（翻攝自臉書）李玟離世已有2年，今日官方社群帳號出現異常登入。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天后「CoCo」李玟離開人世已經2年，沒想到近日卻發生有網友在網易雲音樂李玟的官方帳號竟出現異常活動，原來是有網友辦新手機號碼，意外是李玟工作團隊用來綁定串流官方帳號的號碼。網友公開了收件匣內李玟來不及讀的訊息。對此，李玟二姊李思林今（11）發文傳達自己的心情，並還原事件原貌，悲傷且誠懇地希望大家能尊重逝者與家屬的心情。

李思林表示，她深知每位粉絲對CoCo的愛與不捨，那些未被打開的私訊和評論，都是大家心裡還沒說完的話語。

CoCo李玟驟然離世令歌迷不捨。（翻攝自微博）CoCo李玟驟然離世令歌迷不捨。（翻攝自微博）

李思林指出，經過網易雲音樂官方確認號，這次事件是因為「團隊為藝人帳號綁定的手機號被運營商二次放號所致」。雖然平台及時進行了解綁，妥善保護CoCo的帳號，卻不免讓她感嘆，原本以為前唱片／經紀公司之前操作團隊應該已經註銷了所有自媒體或音樂帳號，這次發生這種事，讓李思林驚詫不已。

CoCo過世後，家人多次面對「數字時代」來臨如何保護逝者的尊嚴與安寧。李思林指出，CoCo過世後，家人曾看到未經許可的濫用AI，也看到網路上各種不實消息與謠言。從CoCo過世到現在，家人們一次又一次出面澄清、通過法律途徑維護權利，讓她們體驗到網路環境的影響力巨大。

最後李玟的二姊呼籲：「懇請大家，尊重逝者與生者，我和家人一直在努力處理CoCo身後的各項事務，只希望她能在天上安息，得到平靜。」

李玟的二姊呼籲：懇請大家，尊重逝者與生者。（翻攝自微博）李玟的二姊呼籲：懇請大家，尊重逝者與生者。（翻攝自微博）

李玟的二姊呼籲：懇請大家，尊重逝者與生者。（翻攝自微博）李玟的二姊呼籲：懇請大家，尊重逝者與生者。（翻攝自微博）

