李玟登入帳號了？ 「妳回來好不好」粉私訊惹淚崩

〔記者馮亦寧／台北報導〕天后「CoCo」李玟於2023年7月5日過世，由於死訊來得突然，許多粉絲都無法接受。近日有網友透露自己新手機號碼意外能登入李玟的音樂平台帳號，故他看見許多粉絲在李玟過世後傳送給她的私訊，看到「妳回來好不好」讓網友淚崩。

網友將李玟未能來得及看到的私訊截圖公開，當時使用新手機號碼註冊串流平台帳號的時候，發現透過簡訊驗證碼，竟意外登入李玟認證帳號，還看見粉絲傳送給她的訊息，該帳號擁有26.1萬粉絲，收件匣中的訊息每則都令人鼻酸。裏頭有人說想念李玟、訴說永遠愛著李玟，其中一則「CoCo，一如既往地想妳，妳回來好不好」更讓人眼淚潰堤。

電信公司表示，李玟工作團隊先前綁定的手機號碼因停用一段時間，被電信公司進行「二次放號」，配給了新用戶。李玟團隊未在號碼停用前解除帳號綁定，才會發生此次事件，目前平台已在第一時間連絡該號碼使用者，希望進行解綁。

