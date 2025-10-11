自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

李玟登入帳號了？ 「妳回來好不好」粉私訊惹淚崩

天后「CoCo」李玟於2023年7月5日過世，帶給粉絲無限震撼及悲傷。（翻攝自IG）天后「CoCo」李玟於2023年7月5日過世，帶給粉絲無限震撼及悲傷。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天后「CoCo」李玟於2023年7月5日過世，由於死訊來得突然，許多粉絲都無法接受。近日有網友透露自己新手機號碼意外能登入李玟的音樂平台帳號，故他看見許多粉絲在李玟過世後傳送給她的私訊，看到「妳回來好不好」讓網友淚崩。

網友將李玟未能來得及看到的私訊截圖公開，當時使用新手機號碼註冊串流平台帳號的時候，發現透過簡訊驗證碼，竟意外登入李玟認證帳號，還看見粉絲傳送給她的訊息，該帳號擁有26.1萬粉絲，收件匣中的訊息每則都令人鼻酸。裏頭有人說想念李玟、訴說永遠愛著李玟，其中一則「CoCo，一如既往地想妳，妳回來好不好」更讓人眼淚潰堤。

電信公司表示，李玟工作團隊先前綁定的手機號碼因停用一段時間，被電信公司進行「二次放號」，配給了新用戶。李玟團隊未在號碼停用前解除帳號綁定，才會發生此次事件，目前平台已在第一時間連絡該號碼使用者，希望進行解綁。

網友使用新電話號碼，意外登入李玟認證帳號。（翻攝自微博）網友使用新電話號碼，意外登入李玟認證帳號。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中