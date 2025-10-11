自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》驚呆！唐綺陽和金鐘獎竟「同歲」

唐綺陽登金鐘舞台氣場全開，凍齡模樣根本看不出已60歲。（三立提供）唐綺陽登金鐘舞台氣場全開，凍齡模樣根本看不出已60歲。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第60屆廣播金鐘獎」今（11）日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，上屆得主「國師」唐綺陽以頒獎人之姿登台，一襲黑色西裝套裝氣場全開。巧合的是，今年金鐘滿60歲，而她本人也與金鐘「同歲」，意外成為金鐘亮點。

唐綺陽登上第60屆廣播金鐘舞台頒發Podcast獎項。（三立提供）唐綺陽登上第60屆廣播金鐘舞台頒發Podcast獎項。（三立提供）

唐綺陽是首屆Podcast獎「生活風格節目獎」得主，今年再度登上金鐘舞台，擔任Podcast類4個獎項的頒獎人，見證Podcast時代的蓬勃發展。她一登場便以招牌幽默開場，掀起典禮高潮。

回顧去年奪下Podcast獎時，唐綺陽曾難掩興奮與緊張，感性表示：「廣播主持是我小時候的夢想，聲音是最能觸及靈魂的，耳朵靠近腦袋，喉嚨則靠近心。」她當時感謝評審對療癒節目的肯定，也開心表示：「這是史無前例、歷史性的一刻，非常榮幸！」認為金鐘獎納入Podcast是一項劃時代的創舉，為聲音創作開啟更多可能。

