娛樂 最新消息

金鐘60》倪蓓蓓奪特別貢獻獎 催淚憶兄倪敏然：他是天上一顆星

倪蓓蓓與廖江華同獲殊榮，見證台灣廣播黃金年代。（新聞攝影組攝）倪蓓蓓與廖江華同獲殊榮，見證台灣廣播黃金年代。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第60屆廣播金鐘獎」今（11）日晚間於台北流行音樂中心舉行。今年「特別貢獻獎」由廣播幕後推手廖江華與「好事聯播網」創辦人倪蓓蓓雙雙獲頒。

廖江華獲特別貢獻獎，被譽為廣播界「聲音魔術師」。（新聞攝影組攝）廖江華獲特別貢獻獎，被譽為廣播界「聲音魔術師」。（新聞攝影組攝）

16歲踏入廣播圈的廖江華老師，是台灣聲音製作的先鋒人物。早年負責全台各大主持人節目的灌錄、剪接、音效與配音，幾乎夜夜睡在錄音室，用一比一實時複製的方式完成節目帶。從許影人的《台灣民俗歌謠》《鬼怪和神明故事講古》、張宗榮《武俠天地》，到吳樂天《台灣傳奇人物廖添丁》，皆出自他之手。他曾以竹編細線綁鉛塊製作音效、以手工完成每個聲音細節，被譽為「聲音魔術師」。後來更投身教育與後進指導，強調「台語是台灣人的母語，不能讓它斷了根」，期許年輕世代延續廣播的文化底蘊。

倪蓓蓓半世紀廣播人生登金鐘舞台致謝聽眾。（新聞攝影組攝）倪蓓蓓半世紀廣播人生登金鐘舞台致謝聽眾。（新聞攝影組攝）

另一位得主倪蓓蓓女士，廣播生涯長達半世紀，從中廣《心橋》起家，到1980年代主持《今夜星辰》成為「電台情人第一名」，以溫柔音色與真摯語氣，陪伴數百萬聽眾度過無數夜晚。她以口語化、生活化的主持風格開啟廣播新頁，也以實力拿下「最受歡迎廣播節目主持人獎」第一名，成為當代主持代表人物。1995年，她創立「港都電台」，後進一步組成全國性「好事聯播網」，串聯北中南東五地電台，帶領廣播走出困境、再創巔峰。她更長年推動「小小DJ廣播營」與公益活動，三十年不間斷關懷弱勢、扶植人才，被譽為「廣播界的女企業家」。

倪蓓蓓領獎回顧自己五十年的廣播人生，「從19、20歲開始主持節目到現在，已經將近半世紀。每天晚上都有幾百萬人在聽我說話，想到這一點，就覺得好榮幸。」她感性表示，最初踏入廣播時正值流行音樂最盛的年代，「那時候幾千個歌手在唱歌，整個廣播圈充滿歡樂氣氛，我能在那個時代主持節目，真的是很幸福。」

她特別提到啟蒙恩師，正是自己哥哥、已故藝人倪敏然，「他是天上一顆星，非常有才華、創意滿滿，對我影響很深。他教我發音，也啟發我在工作上的專業態度。」

倪蓓蓓也談到一路走來的艱辛，「從主持節目到經營電台，角色轉換真的不容易。第一天誰都不認識，但第二天又繼續努力。能堅持這麼久，全靠大家的支持。」她向聽眾致謝：「將近一萬次的『晚安』，每一次我都真心地說『謝謝大家』。」他提到自己有一位愛國的爸爸、一個會講故事的媽媽，還有創意十足的大姐和給予建議的二姐，「有這樣的家人與聽眾，我真的很幸福。謝謝大家，晚安！」

點圖放大body

