娛樂 最新消息

金鐘60》杜滿生重現《楚留香》香帥 邵大倫「謝天、謝地、謝哲青」

謝哲青（右）、邵大倫（左）聯手頒發「社會關懷節目獎」與「社會關懷節目主持人獎」。（三立提供）謝哲青（右）、邵大倫（左）聯手頒發「社會關懷節目獎」與「社會關懷節目主持人獎」。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第60屆廣播金鐘獎」今（11）日晚間於台北流行音樂中心盛大登場。「社會關懷節目獎」與「社會關懷節目主持人獎」，由博學作家謝哲青與主持人邵大倫攜手頒獎，兩人默契十足、語帶雙關，邵大倫還開玩笑說：「得獎者如果是從哲青手上拿獎，應該會說，謝天、謝地、謝哲青！」笑翻全場。

阿卡貝拉團體「尋人啟事」以純人聲演唱經典電台金曲。（三立提供）阿卡貝拉團體「尋人啟事」以純人聲演唱經典電台金曲。（三立提供）

緊接第二段表演，由阿卡貝拉團體「尋人啟事」帶來一連串電台熱門點播金曲，以純人聲演繹多首經典旋律，勾起觀眾滿滿回憶，氣氛溫馨又動人。

配音泰斗杜滿生與實力派演員王琄攜手頒獎，現場即興重現《楚留香》。（三立提供）配音泰斗杜滿生與實力派演員王琄攜手頒獎，現場即興重現《楚留香》。（三立提供）

此外，配音界泰斗杜滿生與實力派演員王琄攜手登台，頒發「音效獎」、「廣播劇獎」、「藝術文化節目獎」，與「藝術文化節目主持人獎」。王琄笑說：「榮幸可以和杜哥同台，從小看他戲、聽他聲音，《包青天》、《楚留香》都是經典中的經典。」杜滿生則幽默回敬：「我也算看著妳長大的，一路長大一路長到80幾歲。」逗得全場笑聲不斷。

兩人隨後更即興重現《楚留香》經典對戲，王琄開口：「香帥，你可知小女為何邀您來此？」杜滿生立刻接：「我知道，我們目的一樣。」接著笑說：「在下等的是音效獎！」幽默結尾引爆全場掌聲。

「音效獎」最終由高雄廣播電臺《週末FUN音樂》的陳毅奪下，「廣播劇獎」頒給財團法人中央廣播電臺《Super午茶Show》小倩；「藝術文化節目獎」則由中央廣播電臺《臺灣文武爿》蟬聯；「藝術文化節目主持人獎」頒給臺北廣播電臺《中山堂的流金歲月》主持人施賢琴（小茱姐姐），她開心笑說：「金鐘40到60我都在，但這是我第一次拿到藝術文化節目主持人獎！」全場為她獻上最熱烈掌聲。

