娛樂 最新消息

金鐘60》《萌學園》雙帥合體放招 阿本現場施咒「鳳凰電波開外掛」

《萌學園》主演阿本、劉書宏合體登上第60屆廣播金鐘獎頒獎舞台。（三立提供）《萌學園》主演阿本、劉書宏合體登上第60屆廣播金鐘獎頒獎舞台。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今（11）日晚間七點在台北流行音樂中心盛大舉行，星光熠熠、笑聲不斷。今年頒獎嘉賓驚喜不斷，從《萌學園》主演阿本與劉書宏的青春合體，到閨密組小禎、李佩甄搭檔頒獎，節目高潮一波接一波，成為金鐘舞台最吸睛的畫面。

阿本頒獎時搞笑放話，施展鳳凰電波。（三立提供）阿本頒獎時搞笑放話，施展鳳凰電波。（三立提供）

阿本與劉書宏驚喜擔任「兒童節目獎」與「少年節目獎」頒獎人，兩人一上台便重現萌騎士「歐趴」、「爓王」經典橋段，瞬間掀起回憶殺。阿本笑稱：「我剛剛施展的是《萌學園》的鳳凰電波，各位回去皺紋應該會少一點！」兩人一來一往默契十足，笑聲不斷。

頒獎結果揭曉，「兒童節目獎」由國立教育廣播電臺《Hashtag123》奪得，「兒童節目主持人獎」則由嘉樂廣播公司原住民族節目《wawa快樂屋》獲得；「少年節目獎」由警察廣播電臺《月老不在家》拿下，「少年節目主持人獎」則由漢聲電臺《早就喜歡你》的內克（吳宇軒）奪得，他並帶著學生同台領獎，畫面溫馨。

綜藝閨密小禎（左）、李佩甄登金鐘舞台頒獎，笑稱能來是因為經紀人有接電話。（三立提供）綜藝閨密小禎（左）、李佩甄登金鐘舞台頒獎，笑稱能來是因為經紀人有接電話。（三立提供）

而「商品類廣告獎」、「電臺品牌行銷創新獎」等單元，則由小禎與李佩甄聯手頒發，兩人笑稱：「能受邀來，應該是因為我們的經紀人有接電話！」直呼睽違12年再登金鐘舞台格外親切。頒發過程笑料不斷，「創新研發應用獎」則由雲端新廣播「瓦力 自動化台語廣播工作流」拿下，讓小禎笑稱：「我兒子的數學比AI還難！」

