黃國倫曾40分鐘募500萬做公益 談花蓮災區：行有餘力會幫忙

黃國倫說，世上有苦難，會有愛的交流，伸出愛的援手，對於花蓮光復鄉的災情，他行有餘力一定會幫忙。（記者蔡淑媛攝）黃國倫說，世上有苦難，會有愛的交流，伸出愛的援手，對於花蓮光復鄉的災情，他行有餘力一定會幫忙。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕黃國倫與寇乃馨今年8月與直播電商舉辦公益直播，為瑪利亞基金會「安老家園」募款，40分鐘募集逾500萬元，再捐出百萬，今晚他在台中演講「沒有不可能」，分享生命中的奇蹟；對於花蓮光復鄉災情，他在受訪時也表示，行有餘力一定會考慮為災區做公益，認為世上有苦難，會有愛的交流，伸出愛的援手。

黃國倫分享沒有不可能的奇蹟，但他勇敢實現夢想，一路帶著信心做，終於實現。（記者蔡淑媛攝）黃國倫分享沒有不可能的奇蹟，但他勇敢實現夢想，一路帶著信心做，終於實現。（記者蔡淑媛攝）

黃國倫分享沒有不可能的奇蹟，他說，人生第一次辦演唱會就是挑戰在北京鳥巢場館舉辦，被人說是痴人說夢、是不可能的事，過程中贊助商、主辦商也跑，但他勇敢實現夢想，一路帶著信心做，終於實現，他也這個故事分享給鄧紫琪，也獲得共鳴。

黃國倫分享自身的生命故事，歷經人生、婚姻及事業的低谷，其中充滿未知與害怕，但他依靠相信與勇敢，如同他做好音樂人的角色，不斷練習和創作，盡人事、聽天命，達到沒有不可能的事，人生就是充滿著無數的可能與未知等著去突破。

