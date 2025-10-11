自由電子報
娛樂 最新消息

方大同紀念長椅落成！全球粉絲跨國悼念「母親筆題字」看哭粉絲

方大同位在加拿大溫哥華的紀念長椅落成。（組合照，寬宏藝術提供，翻攝自IG）方大同位在加拿大溫哥華的紀念長椅落成。（組合照，寬宏藝術提供，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港靈魂創作歌手方大同今年2月辭世，享年41歲，令樂迷至今難以釋懷。如今，歌迷們以行動延續思念，在加拿大溫哥華設立一座刻有方大同名字的紀念長椅，已於本月8日正式安放在史丹利公園（Stanley Park）英吉利灣（English Bay）旁，成為粉絲悼念與寄情的象徵；現場照片曝光後，全網湧入留言哀思「他的音樂仍在，靈魂不滅。」

這張由粉絲發起、獲方大同親友與母親支持的紀念長椅，銘牌上刻著中英雙語悼詞「永遠懷念：方大同 SOULBOY （1983-2025） 點燃我們心中的火焰，重振我們的精神，並堅信世界大同，天下一家。」發起人Yurie透露，文字由方大同的母親親筆撰寫，讓這份紀念更顯溫度與意義。而長椅座標為49°17’51.3″N 123°09’14.9″W，位於樹影婆娑的林間，花瓣飄落、海風輕拂，靜謐氛圍宛如他生前音樂的延續。

TVB前財經主播林小珍特別到方大同紀念長椅悼念。（翻攝自IG）TVB前財經主播林小珍特別到方大同紀念長椅悼念。（翻攝自IG）

隨著長椅落成，當地歌迷也自發前往獻上鮮花與方大同最後一張專輯《夢想家》，不少人還掛上針織吊飾，以專輯圖案為主題，象徵他永遠是粉絲心中的「靈魂夢想家」。TVB前財經主播林小珍也特意到紀念長椅作悼念。

另一方面，方大同生前個人音樂廠牌「賦音樂」與其遺產管理方近日發布聯合聲明，明確禁止未經授權以AI生成技術使用其姓名、肖像、聲音或音樂內容，呼籲各界尊重藝人遺產與創作尊嚴，聲明指出「保護方大同留下的音樂遺產，是對他靈魂與信念最深的敬意。」粉絲紛紛留言：「謝謝他教我們相信『世界大同』，那份真心永遠在。」

點圖放大body

