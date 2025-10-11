金鐘60》雙喜！高偉恩台上求婚「願意嫁給我嗎」全場爆尖叫

《隔壁住了誰》奪下教育文化節目主持人獎，高偉恩（右4）趁勢告白求婚成功。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今（11）日晚間於台北流行音樂中心盛大登場。今年典禮主持棒由ICRT資深DJ林哲修與吳怡霈共同擔綱，典禮於晚間7點正式開場。當頒發至「教育文化節目主持人獎」時，由「Hayung」哈勇、佳怡主持的節目《隔壁住了誰》奪下大獎，現場更意外上演浪漫求婚橋段，簡直雙喜臨門！

高偉恩奪獎當場向女友求婚，全場尖叫聲不斷，甜翻典禮現場。（三立提供）

節目受訪者高偉恩隨團隊上台，致詞時情緒激動，感性地說：「謝謝我的家人，也要謝謝我的女朋友。我們上週在光復鄉時，我就知道妳是那束光，我要對妳做出承諾，以後光照進來的家，由我來守護。妳願意嫁給我嗎？」話音一落，鏡頭立刻轉向台下女友，只見她又驚又喜地喊出「我願意！」並比出愛心，全場見證這一幕浪漫時刻，尖叫聲與掌聲不斷。

開場表演「穿越60年的聲音旅行」。（三立提供）

稍早的開場表演「穿越60年的聲音旅行」，由主持人林哲修與吳怡霈親自登台，攜手嘻哈歌手韓森，以「一天的聲音軌跡」為概念，結合VCR影像與現場演出，串連各年代經典廣播節目與新聞片段。三人以幽默與饒舌節奏帶領觀眾穿越時光，重溫廣播60年來的動人記憶，向所有默默耕耘的廣播人致敬。

