劉品言挺8月孕肚為媽慶生 「最重量級禮物」曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言昨（10日）挺著8個月孕肚替媽媽慶生，笑說今年的生日禮物「非常重量級」，原來就是「肚子裡的孫女」，母女倆合照笑得燦爛，媽媽還開心地摸著她的肚子，畫面十分溫馨。

劉品言（右）挺孕肚替媽媽慶生。（翻攝自臉書）

劉品言身穿深藍色連身裙，簡約又有氣質，身形依舊纖細，看得出懷孕狀態很好，她在社群寫下：「生日快樂最有氣質的美女，願你永遠健康快樂！」甜喊媽媽是美女，還加上「Love you」的貼心祝福。

請繼續往下閱讀...

劉品言自6月宣布「雙喜」，嫁連晨翔、懷孕的消息公開後，她一舉一動都備受關注，日前透露目前還沒買太多嬰兒用品，因為「已經收到很多朋友的愛」。至於寶寶小名，夫妻倆還在討論中，「一直在想、一直在變」。

劉品言（右）、連晨翔合作《舊金山美容院》變熟，戲殺青後感情升溫，進而交往。（TVBS提供）

連晨翔日前出席活動，提到有替即將出生的女兒取一些小名，但沒有被太座採用，其中「黏TT」的靈感竟來自自己鼻塞講不清楚名字時的笑點，還因老婆劉品言孕期常被小腳狂踢，乾脆結合成「黏TT」，自嘲「每天亂想乳名」，卻也被老婆翻白眼吐槽。

