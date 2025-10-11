自由電子報
娛樂 最新消息

《許我耀眼》老鼠屎 范世錡捲虐殺于朦朧帶賽趙露思

《許我耀眼》女主角趙露思意外被范世錡這顆老鼠屎帶賽。（翻攝自微博）《許我耀眼》女主角趙露思意外被范世錡這顆老鼠屎帶賽。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕從《2013快樂男聲》出道的中國男星于朦朧與范世錡，最近因于朦朧意外墜樓案，范世錡遭傳人在現場且為關鍵人之一，掀起廣大討論。于朦朧慘遭虐殺消息持續擴散，被點名的男星范世錡不但演唱會受影響，近日他又發文「（于朦朧）是我殺的」，再度受到矚目，雖然他已經刪文，但他與女星趙露思拍的新戲《許我耀眼》卻慘遭池魚之殃。

于朦朧死亡時傳說范世錡在現場。（翻攝自微博）于朦朧死亡時傳說范世錡在現場。（翻攝自微博）

《許我耀眼》播出後好評不斷，但范世錡卻帶來負面影響，原本大家都把焦點聚集在都會感情和創業題材的戲劇內容，范世錡發文「是我殺的」又把話題帶歪，宣傳重心都大走鐘。

男星范世錡發文「是我殺的」之後再掀于朦朧死因討論熱度。（翻攝自微博）男星范世錡發文「是我殺的」之後再掀于朦朧死因討論熱度。（翻攝自微博）

范世錡在《許我耀眼》當中飾演心機富二代「蔣亮｣，網友看了網路上的種種言論之後，意外將戲內角色與現實人生重疊，看戲看得入迷的觀眾，忍不住跑到《許我耀眼》的留言區表示「范世錡本色演出」、「拒看殺人范的戲」，造成女主角趙露思沉重壓力。

范世錡原定10月18日在成都舉行個人演唱會，但因網友發起抵制，票房慘澹，外傳僅售出15張門票，演唱會不得不被迫取消。

趙露思（右）、陳偉霆主演的《許我耀眼》，原本好評不斷，卻因為范世錡造成拒看潮。（翻攝自微博）趙露思（右）、陳偉霆主演的《許我耀眼》，原本好評不斷，卻因為范世錡造成拒看潮。（翻攝自微博）

