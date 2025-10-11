BIGBANG前成員勝利真的沒救了 傳與「柬埔寨詐騙」有關

韓國天團BIGBANG前成員勝利，屢屢傳出負面新聞。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經是韓國天團BIGBANG成員的勝利，屢屢傳出負面新聞，最終退出團體並淡出演藝圈。不過，退出演藝圈的勝利依舊與賭博、斡旋性交易、貪污等刑事案件有關，他最近又被網友挖出過去打算在香港、柬埔寨等地開夜店，進而扯出與柬埔寨太子集團有關。

勝利過去發布的一則影片當中，出現了「Prince Brewing」（紅框處）疑似隸屬太子控股集團旗下品牌。（翻攝自X）

柬埔寨太子集團涉及詐騙投資群組、非法賭博、綁架、囚禁等犯罪案件，受害人國際各處都有，當然也包含韓國人，引起國際高度注意。勝利過去發布的一則影片當中，出現了「Prince Brewing」疑似隸屬太子控股集團旗下品牌，雖然經營方式從外表看起來與一般啤酒釀造、酒吧無異，沒有直接犯罪證據，但勝利加上太子集團引發各種猜想。

勝利過去捲入「Buring Sun夜店事件」退出演藝圈並入獄服刑1年半。（翻攝自微博）

勝利過去捲入「Buring Sun夜店事件」退出演藝圈並入獄服刑1年半，2023年2月出獄後，時常出現在夜店等聲色場所，還傳說他在香港、柬埔寨開夜店。勝利否認自己開夜店，只說自己覺得柬埔寨很好，他更進一步指出自己曾被拍到在柬埔寨出席派對，純粹是參加朋友酒吧開幕去熱鬧一下。關於勝利與柬埔寨太子集團關係匪淺說法目前正在韓網炎上。

