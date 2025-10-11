自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

BIGBANG前成員勝利真的沒救了 傳與「柬埔寨詐騙」有關

韓國天團BIGBANG前成員勝利，屢屢傳出負面新聞。（翻攝自微博）韓國天團BIGBANG前成員勝利，屢屢傳出負面新聞。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經是韓國天團BIGBANG成員的勝利，屢屢傳出負面新聞，最終退出團體並淡出演藝圈。不過，退出演藝圈的勝利依舊與賭博、斡旋性交易、貪污等刑事案件有關，他最近又被網友挖出過去打算在香港、柬埔寨等地開夜店，進而扯出與柬埔寨太子集團有關。

勝利過去發布的一則影片當中，出現了「Prince Brewing」（紅框處）疑似隸屬太子控股集團旗下品牌。（翻攝自X）勝利過去發布的一則影片當中，出現了「Prince Brewing」（紅框處）疑似隸屬太子控股集團旗下品牌。（翻攝自X）

柬埔寨太子集團涉及詐騙投資群組、非法賭博、綁架、囚禁等犯罪案件，受害人國際各處都有，當然也包含韓國人，引起國際高度注意。勝利過去發布的一則影片當中，出現了「Prince Brewing」疑似隸屬太子控股集團旗下品牌，雖然經營方式從外表看起來與一般啤酒釀造、酒吧無異，沒有直接犯罪證據，但勝利加上太子集團引發各種猜想。

勝利過去捲入「Buring Sun夜店事件」退出演藝圈並入獄服刑1年半。（翻攝自微博）勝利過去捲入「Buring Sun夜店事件」退出演藝圈並入獄服刑1年半。（翻攝自微博）

勝利過去捲入「Buring Sun夜店事件」退出演藝圈並入獄服刑1年半，2023年2月出獄後，時常出現在夜店等聲色場所，還傳說他在香港、柬埔寨開夜店。勝利否認自己開夜店，只說自己覺得柬埔寨很好，他更進一步指出自己曾被拍到在柬埔寨出席派對，純粹是參加朋友酒吧開幕去熱鬧一下。關於勝利與柬埔寨太子集團關係匪淺說法目前正在韓網炎上。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

☆小賭雖怡情，大賭毀前程。☆

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中