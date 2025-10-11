郭婷筠狂閃老公彭正「能躲就躲」 狠拒生第三胎秘辛曝光

郭婷筠音樂會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道15年的台語歌手郭婷筠今天在台北舉辦「聽筠在唱歌」演唱會，老公彭正隱身在觀眾席力挺，沒想到小兒子突然衝上舞台，讓近來籌備演唱會壓力超大的她，忍不住淚灑現場。

郭婷筠與歌手老公彭正結婚6年，育有2個可愛的兒子，她受訪招認老公很想要女兒，不斷追問她要不要拚第3胎？深怕又生兒子的她開玩笑說「能躲就躲」，暫時不考慮生小孩，「很多人妻生完小孩會開始躲老公，是因為心力幾乎在小孩身上。」

為了第三胎，郭婷筠和老公前後拉扯近1年，她無奈說：「大兒子1年級，小兒子要上小班，夫妻工作時間不固定，宣傳期有時會一起消失，萬一找不到好保母，兒子都要接送，不知道該怎麼辦，當然渴望有女兒，希望幫女兒打扮得漂漂亮亮。」

郭婷筠自嘲現在就是住在男子宿舍，無法接受又生了一個兒子，受訪更鬆口與彭正的閨房情事，透露老公現在都會用Line「預約」，內容會暗示她工作別太累，或是要她今天改睡客房。

